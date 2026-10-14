Si Meta en Estados Unidos hace ruido con sus gafas, en China es Alibaba. Ellos comenzaron a vender localmente sus gafas inteligentes «Qwen N1», equipadas con una cámara de 50 megapíxeles, grabación de video en 4K y el asistente de inteligencia artificial Qwen. La versión N1 Pro suma seguimiento ocular, autenticación biométrica para pagos y sensores que registran indicadores de salud.

Ambos modelos permiten cambiar las baterías integradas en las patillas. La compañía también integró funciones para traducir conversaciones, registrar reuniones y generar recordatorios a partir de la información del entorno.

Seguimiento ocular y sensores de salud en N1 Pro

La versión más avanzada de los anteojos, es decir Qwen N1 Pro, incluyen un módulo de cámara de 1,7 milímetros que permite detectar hacia dónde mira el usuario. Con esta información, el asistente puede responder consultas sobre objetos del entorno.

El modelo también permite validar pagos mediante el reconocimiento del iris a través de Alipay, el servicio de pagos de Alibaba. Sus sensores registran la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre y la temperatura de la piel. La compañía anunció, además, herramientas de inteligencia artificial para interpretar estos indicadores y ofrecer funciones relacionadas con el bienestar emocional.

En cuanto a la autonomía, Alibaba asegura nueve horas de uso combinado para las N1 y ocho horas para las N1 Pro. También declara hasta 25 horas en espera y nueve horas de reproducción de música por carga, bajo condiciones de uso diferentes.

Las gafas tienen micrófonos de conducción ósea para interactuar por voz con Qwen. Entre sus funciones también figuran la traducción, las notas automáticas y los recordatorios relacionados con reuniones o desplazamientos.

Las gafas comenzaron a venderse en China a través de plataformas como Taobao, Tmall, JD.com y Douyin. El modelo estándar cuesta desde 2.899 yuanes, con ofertas y subsidios que pueden reducir el precio a 2.218 yuanes. Para las N1 Pro el precio es de 3.499 yuanes.