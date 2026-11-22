La hipopótamo Fiona murió este jueves a los nueve años en el Zoológico y Jardín Botánico de Cincinnati tras tragar un gorro de lana que cayó por accidente a su recinto. La prenda le provocó una obstrucción en el intestino delgado que los veterinarios no pudieron revertir tras días de tratamiento.

El incidente ocurrió la semana pasada, cuando el gorro de un visitante golpeó un ventilador de techo. Este lanzó la prenda por una pequeña abertura hacia el hábitat interior, donde Fiona descansaba con su familia. Al comunicar la muerte en Instagram, el zoológico pidió tener presentes a los cuidadores y al equipo médico, quienes solicitaron espacio para asimilar la pérdida.

Los intentos médicos por salvar a Fiona

Mike Wenninger, director de salud animal del zoológico, hizo la autopsia y confirmó que el gorro tejido quedó atrapado en la mitad del intestino delgado, lo que bloqueó su sistema digestivo e impidió que pudiera comer y defecar. Para intentar mover el objeto durante la emergencia, los veterinarios le dieron líquidos, analgésicos, electrolitos y medicamentos contra las náuseas. Incluso pidieron prestada una plataforma vibratoria a una granja de caballos para tratar de soltar el tapón con el movimiento.

A pesar de la gravedad del cuadro, Wenninger explicó que hacer una cirugía no era una opción debido a la anatomía de los hipopótamos. Estos animales tienen grandes estómagos divididos en varias cámaras y una piel gruesa que dificulta mantenerlos bajo anestesia.

Fiona se hizo conocida en enero de 2017, cuando nació seis semanas antes de tiempo y pesó solo 13 kilos (29 libras), menos de la mitad del rango normal de entre 25 y 54 kilos. Sobrevivió gracias al cuidado continuo del personal del zoológico y de enfermeras del Hospital Infantil de Cincinnati. Su recuperación se transmitió en el programa de Facebook The Fiona Show, lo que aumentó las visitas al parque e inspiró libros infantiles, murales y una cerveza artesanal.