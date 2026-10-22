Daft Punk y Lego anunciaron el lanzamiento de un set oficial basado en la escenografía de la gira «Alive 2007» y que saldrá a la venta el próximo año.

Tanto Lego como la banda confirmaron el acuerdo con un video donde Daft Punk aparece como minifiguras con sus cascos, siguiendo un ladrillo rojo por el desierto. Un cortometraje animado que usa de fondo una mezcla entre una línea de bajo del disco «Discovery» (2001) y la canción central de «Human After All» (2005).

El diseño original de la pirámide comenzó en 2020 como la propuesta de un padre y su hijo de Luxemburgo. Patrick Harboun, creador de la maqueta, contó que armar este modelo fue una vía de escape durante los confinamientos. El proyecto publicado en 2024 ganó un concurso de la marca y consiguió los 10.000 votos de usuarios necesarios para entrar a la fase de producción.

Cédric Hervet, director creativo de Daft Punk, destacó que un trabajo impulsado por fanáticos de la banda sea el centro de esta alianza, considerando que la estructura es una de las imágenes más características del grupo.

Más productos junto a Daft Punk

Lego avisó que el futuro escenario armable es solo el inicio del acuerdo. A través de un comunicado, la empresa dijo que lanzarán nuevos contenidos y artículos físicos relacionados con la banda electrónica.

Eso sí, los músicos ya tenían un vínculo con estos bloques de plástico, luego de aparecer como personajes en el documental animado «Piece by Piece» (2024) de Pharrell Williams.

La compañía publicará la información sobre la preventa y el diseño definitivo del producto durante los próximos meses.