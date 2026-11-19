Carolina Rossi dejó la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación tras semanas de enfrentamientos con la ministra Ximena Lincolao. El presidente José Antonio Kast aceptó este jueves su renuncia, la que presentó el miércoles después de que La Moneda le pidiera el cargo. En su lugar asumió como subsecretaria subrogante la ingeniera comercial Carolina Calvo Ascencio, asesora que el gobierno envió a comienzos de noviembre para intervenir en el conflicto interno.

Rossi es la autoridad número 60 que abandona el gobierno de Kast. Antes de su salida, la disputa en la cúpula de Ciencia ya había coincidido a fines de octubre con las bajas del asesor Nicolás Fuenzalida, cercano a la exsubsecretaria, y del jefe de comunicaciones Hernán Tello, quien trabajaba con ambas autoridades. En esa fecha, el biministro Claudio Alvarado reconoció que el Ejecutivo conversó con la ministra y la subsecretaria para buscar puntos de encuentro y destrabar la gestión del ministerio.

El choque entre Rossi y Lincolao por los despidos

El quiebre definitivo ocurrió por el reciente despido de funcionarios del ministerio cercanos a la exsubsecretaria. Rossi cuestionó la medida en un correo interno, donde aseguró que no le avisaron antes y calificó el procedimiento como «poco ético».

La ministra Lincolao desmintió esa versión y afirmó que las salidas se definieron mientras ella estaba de viaje fuera del país, cuando la propia Rossi ejercía como ministra subrogante y Calvo como subsecretaria subrogante. Según explicó la titular de Ciencia, ambas funcionarias conversaron sobre los despidos el día anterior a que se concretaran.

Lincolao detalló que la decisión afectó a un jefe de división y a dos trabajadores a honorarios. Además, precisó que las desvinculaciones se debieron a problemas de gestión y a dos sumarios administrativos, uno abierto por hurto y otro por una infracción a la Ley Karin.

Validación de la renuncia de Rossi.

La denuncia por Ley Karin y la carta de despedida

Antes de dejar el puesto, la exsubsecretaria también enfrentó una denuncia por Ley Karin que presentó una funcionaria del ministerio por tres episodios ocurridos entre agosto y octubre. En el documento, la trabajadora afirmó que Rossi tenía un trato errático, voluble e impredecible con el personal, y que se negaba a ver temas laborales con ella, lo que dañó su salud psicológica.

El escrito relata una reunión en la que la exsubsecretaria perdió el control, alzó la voz y les habló mal a los funcionarios por hacer un procedimiento de movilidad que no seguía su visión, lo que obligó a una trabajadora afectada a salir de la sala. La denuncia suma otro hecho en octubre, cuando no dejó que la denunciante y la jefa de gabinete entraran a su oficina, forzándolas a revisar temas confidenciales en un espacio abierto mientras les levantaba la voz.

El episodio más grave descrito en la acusación ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando la funcionaria fue a la oficina de Rossi para informarle en reserva sobre un caso de acoso sexual que afectaba a una trabajadora y que había sido reportado por la Asociación de Funcionarios. Según el testimonio, la subsecretaria la empujó físicamente hacia afuera de la oficina y le cerró la puerta en la cara, sin dejar que le informara del caso.

La denunciante agregó que Rossi le asignaba tareas propias de la dirección superior del servicio sin darle lineamientos ni antecedentes, y que le pidió varias veces hacer una carta Gantt que le habían encargado directamente a la exsubsecretaria. El entorno de la exautoridad negó estas acusaciones, mientras que en el ministerio señalaron a fines de octubre que no habían recibido formalmente la denuncia.

En su carta de renuncia enviada al presidente, Rossi agradeció la oportunidad de trabajar en una visión de largo plazo para los científicos, investigadores, emprendedores y académicos del país, destacó la labor de los funcionarios y de los secretarios regionales ministeriales, y aseguró que queda a disposición del mandatario para colaborar en lo que sea necesario.