Hoy renunció a sus cargos de presidente, CEO y miembro del directorio de Nvidia, Jensen Huang, según informó la propia compañía a través de un comunicado. Su salida es inmediata, y por lo mismo la actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, Colette Kress, asumió como CEO interina mientras el directorio busca a un reemplazante definitivo dentro y fuera de la empresa.

Kress mantendrá la jefatura de finanzas al mismo tiempo que dirige de manera temporal. Ella llegó a Nvidia en septiembre de 2013 y antes trabajó casi 25 años en el área financiera de otras empresas tecnológicas como Microsoft y Cisco.

El directorio también nombró a Harvey C. Jones como el primer presidente de la mesa directiva en la historia de la empresa. Jones lleva más de 30 años como inversionista y ejecutivo del sector tecnológico, periodo en el que dirigió la firma Synopsys. En el anuncio publicado, el nuevo presidente del directorio dijo que el equipo de Kress tiene todo el respaldo para que las operaciones, las entregas a clientes y el desarrollo de productos sigan sin interrupciones tras los 33 años en que el fundador estuvo al frente de la compañía.

La caída de Jensen Huang

El documento de Nvidia no menciona los motivos de la renuncia y solo agradece el trabajo de Jensen Huang en la empresa. Sin embargo, todos sabemos que su salida ocurre a días de que se conocieran dos relaciones extramatrimoniales del ejecutivo de 63 años.

El primer caso involucra a Alice Huang (Huang Le), ciudadana china identificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como presunta espía reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino para obtener datos reservados y favorecer la venta de chips a ese país.

La segunda mujer, y relación extramarital, fue con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia y subordinada directa suya. Este amorío rompió las reglas internas de la empresa sobre conflictos de interés. Además, en marzo pasado, durante la conferencia anual GTC en San José, ambos fueron vistos juntos en un hotel cercano, ocasión en la que el equipo de seguridad del ejecutivo retuvo a un testigo que los grabó con su teléfono y lo obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA).

En paralelo, Nvidia confirmó que mantendrá la fecha programada para entregar sus resultados financieros del tercer trimestre de su año fiscal 2027 el martes 17 de noviembre.