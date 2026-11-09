El exministro de Transportes y Telecomunicaciones del gobierno de Gabriel Boric, Juan Carlos Muñoz, entró a la lista de los 100 líderes climáticos más influyentes del mundo que hace cada año la revista TIME.

En la publicación se destacó el trabajo que hizo en el gobierno pasado para electrificar el transporte público de Santiago, ciudad que hoy cuenta con cerca de 4.400 buses eléctricos y es la única ciudad fuera de China con una flota pública de ese tamaño.

La edición 2026 del listado «TIME100 Climate», el ingeniero chileno comparte lugar con figuras como el príncipe William y los actores Edward Norton y Benedict Cumberbatch. Y en entrevista con la revista, Muñoz dijo que las ciudades de Latinoamérica y de otras regiones deberían sumar buses eléctricos, pago electrónico e información en tiempo real en los celulares de los pasajeros, herramientas que bajan las emisiones contaminantes, mejoran el viaje y recuperan a usuarios que de otro modo se moverían en auto.

Según explicó el exministro, entregar un servicio más limpio y valorado por la gente también genera apoyo ciudadano para aplicar medidas de mediano y largo plazo que reduzcan el uso del automóvil. Muñoz dijo: «modernizar el transporte público no es solo una acción climática, sino que sienta las bases para un cambio duradero en la forma en que las ciudades se mueven».

Otro plan de Juan Carlos Muñoz: la basura orgánica

Al volver este año a hacer clases como profesor en la Universidad Católica, Muñoz fijó su próximo desafío ambiental para el año que viene: lograr que el Campus San Joaquín sea el primero del país en no enviar basura orgánica a los vertederos.

Su idea es aprovechar un espacio donde conviven a diario miles de personas, cafeterías y áreas verdes para demostrar que separar estos desechos en su origen y hacer compostaje a gran escala es posible, un modelo práctico que busca enseñar a los estudiantes y llevar después a otros campus.

También advirtió que la basura recibe muy poca atención política y financiera en comparación con la energía o el transporte, pese a que los restos de comida y jardinería son cerca de la mitad de los desechos en las ciudades latinoamericanas. Cuando se pudren en vertederos y basureros a cielo abierto, estos residuos liberan metano, un gas más de 80 veces más potente que el dióxido de carbono en un plazo de 20 años.