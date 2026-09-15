El Himalaya está pasando por una rápida transformación de sus glaciares y laderas, mientras Nepal y Tíbet todavía contabilizan las consecuencias de las inundaciones ocurridas el 26 de agosto. Un informe de Systemiq pronostica que los glaciares de la región están perdiendo masa un 65 % más rápido que hace una década, aumentando los riesgos asociados a lagos glaciares inestables y desprendimientos de montaña.

Las catastróficas inundaciones del mes pasado comenzaron cuando una masa de hielo y roca se desprendieron de una ladera cerca de la frontera entre Nepal y China. Este material cayó hacia un afluente del río Bhotekoshi y provocó una crecida de agua, sedimentos y rocas. En una estación de monitoreo, el nivel del agua subió hasta nueve metros en media hora.

El Himalaya enfrenta una brecha de monitoreo

El retroceso de los glaciares puede dejar lagos retenidos por depósitos inestables de hielo y roca. El calentamiento también descongela el permafrost y puede debilitar las laderas, creando condiciones para distintos tipos de inundaciones y desprendimientos.

La vigilancia sigue siendo limitada. De los aproximadamente 40.000 glaciares estimados de la región del Himalaya y la cordillera del Karakórum, solo unos 21 son monitoreados de forma detallada y sostenida. En India, 56 lagos glaciares fueron clasificados como de «muy alto riesgo» durante una evaluación de 2025.

Por otro lado, investigaciones citadas por Naciones Unidas analizaron 493 inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares y determinaron que estos eventos se volvieron aproximadamente cinco veces más frecuentes desde 1950, pasando de siete a 34 por década.

El episodio de agosto siguió otra secuencia: el hielo y la roca se desprendieron directamente de la montaña. Investigadores todavía estudiaban si los escombros formaron temporalmente un dique en el río, una hipótesis que no estaba confirmada.

Las consecuencias alcanzan también a las poblaciones situadas aguas abajo. Las cuencas del Hindu Kush-Himalaya sostienen a unos 2.100 millones de personas en materia de agua, alimentos, energía y medios de subsistencia.

El informe propone reforzar el monitoreo, reducir las emisiones de carbono negro y mejorar los sistemas de alerta temprana. Naciones Unidas también destacó la necesidad de compartir datos rápidamente entre los países que comparten las cuencas y los riesgos de la cordillera.