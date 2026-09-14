Dario Amodei, CEO de Anthropic, pidió el sábado pasado reducir el ritmo del desarrollo de la inteligencia artificial para así tener auditorías independientes a los modelos más avanzados. Una propuesta que fue respaldada por otros ejecutivos del sector.

Independiente a aquello, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, respondió hoy rechazando nuevos controles sobre la IA y afirmó que su país ya cuenta con facultades para regular y perseguir penalmente a las compañías del sector.

El análisis publicado por Amodei planteó un sistema de tres pasos para dar más tiempo a gestionar los riesgos de la IA. Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, estuvieron entre los ejecutivos que respaldaron sus planteamientos.

I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.



Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7 — Sam Altman (@sama) September 12, 2026

Trump dice que con él basta para controlar la IA

En Truth Social, Trump despotricó que «el único control o límite que necesita la IA es un presidente FUERTE E INTELIGENTE (¡Alto CI!)», asegurando que Estados Unidos ya cuenta con esas características. Horas después calificó de «engaño» los temores sobre una eventual toma de control del mundo o destrucción de la humanidad por parte de la IA.

El presidente también aseguró que su administración ya había impedido que personas vinculadas con empresas de IA hicieran cosas «malas o potencialmente malas», aunque no entregó detalles sobre esas actuaciones. En el mismo mensaje afirmó que el gobierno tiene un amplio poder criminal y regulatorio sobre las compañías del sector y criticó a Amodei.

Donald Trump en Truth Social.

Trump vinculó además los cuestionamientos a la IA y a los centros de datos con China. Dijo que existe una «conspiración» contra ambos y afirmó que ese escenario solo beneficiaría a ese país. También que Estados Unidos lidera actualmente en IA y que no permitirá que el desarrollo de la tecnología sea detenido.

La posición del presidente contrasta con la de quienes han pedido nuevas medidas de seguridad. Tres senadores estadounidenses trabajan en un proyecto que exigiría a las compañías demostrar que adoptan precauciones razonables para evitar daños, aunque los detalles de la iniciativa todavía estaban en discusión.