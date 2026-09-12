Blizzard presentó durante la ceremonia inaugural de BlizzCon 2026 el próximo capítulo principal de su saga de acción y rol. Diablo V llegará en primavera estadounidense de 2029, un siglo después de los acontecimientos de Diablo IV, con una historia ambientada en un Santuario donde Diablo ganó y los héroes desaparecieron.

El salto temporal situará al juego en un mundo que ya cayó bajo el dominio de Diablo. Esta será la primera entrega de la serie ambientada completamente después de un apocalipsis.

Diablo V tendrá una nueva estructura narrativa

Parte de la historia se desarrollará alrededor de una caravana de personajes que lucha contra las fuerzas de Diablo. Jennifer Brandes Hepler, directora narrativa del juego, explicó que esta estructura tiene elementos propios de los RPG tradicionales al formato de Diablo.

Hepler se incorporó al equipo de Diablo V en 2025, después de trabajar como guionista sénior en BioWare en los tres primeros juegos de Dragon Age. Según explicó, los personajes de la caravana tendrán personalidad y el jugador podrá volver a interactuar con ellos durante la aventura.

Los seguidores no contarán con el sistema de Dragon Age para subir habilidades o administrar su vestimenta, pero sí tendrán una presencia recurrente dentro de la historia.

La conexión del jugador con Diablo también será un elemento central. Hepler afirmó que el equipo quiere que los jugadores sientan que pueden dar forma a su propia historia dentro de la nueva entrega.

Diablo también tendrá una serie animada

Blizzard confirmó además que una serie animada de Diablo está en desarrollo junto a Netflix. La compañía todavía no comunicó una fecha de estreno ni reveló qué estudio estará a cargo de la animación.

We are thrilled to share that we are in development on a new animated series for Diablo with Netflix. pic.twitter.com/F7dKh73f12 — Diablo (@Diablo) September 12, 2026

El anuncio incluyó pocos detalles sobre la producción y la compañía dijo que dará más información durante su desarrollo y adelantó que la oscuridad de Santuario continúa extendiéndose.