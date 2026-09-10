Hideo Kojima encontró en Xbox al nuevo socio para Physint, después de que PlayStation decidiera en junio cancelar su participación en el proyecto. Este juego de acción y espionaje de Kojima Productions continuará en desarrollo y ahora será publicado por Xbox, en un acuerdo que también contempla una colaboración entre ambas compañías en proyectos de cine y televisión.

Kojima explicó que recibió de PlayStation una notificación inesperada sobre la cancelación y que durante los tres meses siguientes buscó un nuevo socio para mantener el proyecto. Según el desarrollador, las conversaciones con Xbox terminaron en un acuerdo basado en una visión compartida sobre el futuro de Physint.

PlayStation confirmó su salida del proyecto y señaló que, pese a la decisión, mantiene una relación sólida con Kojima y espera continuar colaborando con él y con Kojima Productions.

As confirmed earlier through our official channels, in mid-June of this year, we unexpectedly received notice from PlayStation Studios that they would cancel the PHYSINT project. PHYSINT is an important project both to me personally and to KOJIMA PRODUCTIONS. Determined to keep… pic.twitter.com/rQqhxAnb7N — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 10, 2026

An update from PlayStation Studios: After careful consideration, we have made the difficult decision to step away from collaborating with KOJIMA PRODUCTIONS on its project PHYSINT. We continue to have great admiration for Hideo Kojima's vision for the game.



Our relationship… — PlayStation (@PlayStation) September 10, 2026

El cambio pone fin a la participación de Sony en un proyecto que originalmente estaba destinado a publicarse bajo PlayStation. La compañía también publicó los dos juegos de Death Stranding, mientras que la relación entre Kojima y la marca se remonta a Metal Gear Solid, lanzado para la primera PlayStation en 1998.

Hideo Kojima y Xbox van más allá de los videojuegos

Para Xbox, Physint será el segundo proyecto de Kojima Productions que publicará. El primero es OD, un juego de terror desarrollado junto a Jordan Peele que todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Microsoft anunció además que su relación con Kojima Productions se extenderá a cine y televisión, aunque no entregó detalles sobre los proyectos que desarrollarán en esas áreas. Las conversaciones entre Kojima y Asha Sharma, CEO de Xbox, comenzaron durante el año e incluyeron reuniones presenciales y discusiones sobre posibles colaboraciones en distintas plataformas.

Kojima describió Physint como un título de acción y espionaje, mientras que su desarrollo todavía se encuentra a varios años de su finalización. El propio creador había calculado anteriormente que faltaban entre cinco y seis años para completarlo, y se espera que el juego llegue como mínimo en 2030.

Las ventas de Death Stranding 2 aparecen como posible factor

Sony no explicó públicamente qué llevó a cancelar su participación en Physint. Ante esa ausencia, analistas comenzaron a especular el desempeño comercial de Death Stranding 2: On the Beach como una posible razón.

Serkan Toto, CEO de Kantan Games, dijo que el descenso entre el primer Death Stranding y su secuela pudo haber preocupado a Sony. Toto destacó que los juegos de Kojima también tienen valor para las plataformas por su efecto de marca, pero consideró significativa la diferencia de desempeño entre ambas entregas.

Las cifras oficiales no permiten establecer una comparación directa de ventas porque Sony y Kojima Productions no anunciaron cuántas copias vendió Death Stranding 2. Una estimación de Alinea Analytics situó sus ventas en 2,5 millones de copias.

El primer Death Stranding había vendido 5 millones de copias hasta marzo de 2021 y alcanzado unos 20 millones de jugadores hasta marzo de 2025. Esta última cifra incluye a personas que accedieron al juego mediante servicios de suscripción o promociones gratuitas, por lo que no representa exclusivamente ventas.

Rhys Elliot, analista de Alinea Analytics, planteó que la decisión podía entenderse desde una perspectiva financiera y relacionó esa cautela con el costo y la duración de las producciones de Kojima. Según sus estimaciones, el primer Death Stranding costó alrededor de 100 millones de dólares y el segundo entre 150 y 200 millones, aunque esas cifras no corresponden a presupuestos oficiales.

Elliot también sostuvo que la salida de PlayStation tiene un costo en términos de percepción para Sony, especialmente porque Xbox consiguió quedarse con Physint. Christopher Dring, de The Game Business, resumió esa dimensión al señalar que un juego de Kojima no se firma únicamente por su margen de ganancias, sino también por el valor que aporta a la credibilidad de una plataforma.