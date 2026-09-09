Hoy es día de misa y con un nuevo cardenal. Apple hará su evento «Surprise and Shine» desde Apple Park, en Cupertino, donde se espera la presentación de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además de su primer teléfono plegable. El evento comenzará a las 10:00 a.m. del Pacífico (2:00 p.m. de Chile) y será transmitido por Internet.

Esta presentación será también la primera de Apple con John Ternus como CEO, cargo que asumió el 1 de septiembre en reemplazo de Tim Cook. Ternus llegó a la dirección ejecutiva después de más de 25 años en la compañía, principalmente en ingeniería de hardware.

Cómo ver el evento de Apple

Apple transmitirá la presentación en su sitio web, YouTube y Apple TV. El video que está al inicio de este artículo es el streaming oficial desde YouTube, pero si te gustaría una transmisión con reacciones, te tenemos una buena noticia.

Nuestro video podcast de «Los Resisitidos» tendrá un show especial (en vivo) donde haremos reacciones al evento de principio a fin. Este será transmitido a través de la plataforma de «La Nuestra», además de Zapping TV en el canal 193.

El iPhone plegable y los cambios en la línea

El teléfono plegable es uno de los principales anuncios esperados. Varios dicen que podría llamarse iPhone Duo, después de que circularan anteriormente los nombres iPhone Fold e iPhone Ultra. Los rumores también indican un precio inicial de $2.000 USD, con una versión de 2 TB por $3.000 USD. También se dice que sería compatible con Apple Pencil, tendría versiones azul oscuro y blanco y comenzaría a venderse en octubre.

El calendario habitual de lanzamientos también podría cambiar. El iPhone 18 básico no sería presentado ahora y quedaría para comienzos de 2027, posiblemente junto con un iPhone 18E y una nueva generación del iPhone Air.

Para los iPhone 18 Pro y Pro Max se esperan baterías de mayor capacidad, una Dynamic Island más pequeña y una posible cámara con apertura variable. También circulan diseños en negro, plateado, azul claro y cereza oscuro. Obviamente, todo como rumores previos al evento y no son cosas confirmadas por Apple.

Como es de esperarse, la compañía también podría presentar el Apple Watch Series 12, con una posible caja de cerámica, nuevos colores y funciones de salud. Los AirPods 5 son otra posibilidad, mientras que los AirPods con cámaras infrarrojas quedarían para 2027.