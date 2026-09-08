La fecha de presentación del nuevo chip de MediaTek ya está confirmada, pero la compañía todavía se guarda parte de sus especificaciones técnicas para el evento. El Dimensity 9600 Pro será presentado este 15 de septiembre en China y se convertirá en el primer procesador de categoría ‘Pro’ de la marca fabricado con un proceso de 2 nm.

MediaTek oficializó que su evento comenzará a las 14:30, hora local, y adelantó mejoras en rendimiento y eficiencia energética. La compañía atribuyó parte de estos avances al uso de Design Technology Co-optimisation (DTCO), una técnica que también busca mejorar la escalabilidad y el rendimiento de fabricación.

Dimensity 9600 Pro apunta a los juegos y el video

En cuanto a gráficas este incorporará renderizado de GPU asistido por inteligencia artificial, junto con una versión actualizada del Star Speed Engine y mejoras en trazado de rayos. MediaTek también confirmó soporte para grabación de video 4K a 120 fps y mejoras para las tomas en cámara lenta.

El proceso de fabricación será uno de los principales cambios frente al Dimensity 9600 estándar, que utilizará 3 nm según la información disponible. Las especificaciones del modelo Pro todavía no fueron confirmadas por completo.

Entre los datos ya conocidos están una CPU de ocho núcleos, con dos núcleos a 4,55 GHz, tres a 4,35 GHz y otros tres a 3,10 GHz. También se menciona una GPU Mali-G2-Ultra-NX MC12 y hasta 16 GB de RAM.

Las primeras cifras todavía son provisionales

Un registro de Geekbench relacionado con un Vivo X500 Pro Max mostró 4.137 puntos en rendimiento de un núcleo y 12.751 en multinúcleo. Estos resultados corresponden a información previa al lanzamiento y no representan cifras oficiales de MediaTek.

El Dimensity 9600 Pro también aparece vinculado en reportes previos con equipos como el Vivo X500 Pro, el Vivo X500 Pro Max y el Oppo Find X10 Pro Max. MediaTek entregará más detalles sobre el procesador durante la presentación del 15 de septiembre.