El Festival de Telluride presentó el domingo, como función sorpresa y bajo estrictas medidas de confidencialidad, «You Can See Everything», un nuevo documental sobre Elizabeth Holmes filmado antes de su ingreso a la cárcel. Dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, el proyecto registra el acceso que Holmes y su esposo, Billy Evans, concedieron a los realizadores. A24 estrenará la película en octubre.

Los asistentes entraron al Werner Herzog Theatre sin saber qué cinta iban a ver y debieron guardar sus teléfonos en bolsas Yondr. La película dura 174 minutos y no había sido exhibida previamente en otro festival.

Elizabeth Holmes permitió filmar lo que está en el documental

Fielder y Oppenheim se asociaron con A24 después de conocer que Holmes y Evans evaluaban participar en un documental. El equipo obtuvo acceso prácticamente total durante los 34 días anteriores a que Holmes se entregara en mayo de 2023 para comenzar a cumplir una condena de 11 años por defraudar a inversionistas de Theranos.

El registro se mantuvo en secreto y Fielder incluso vivió en la casa de huéspedes de la vivienda que la pareja arrendaba. Holmes y Evans aceptaron utilizar micrófonos durante al menos 12 horas diarias, mientras varias cámaras registraban sus actividades.

La película muestra además a la pareja recuperando equipos de Theranos almacenados en bodegas para intentar demostrar que la tecnología de análisis de sangre de la compañía funcionaba. Holmes mantiene allí su inocencia y niega haber mentido sobre el proyecto.

Fielder terminó involucrándose personalmente en la vida de la pareja y fue la última persona que Holmes abrazó antes de que partiera hacia prisión. La segunda mitad del documental continúa después de su encarcelamiento.

Una actriz se incorpora a la historia

La película también incluye a una actriz de alto perfil cuya identidad fue mantenida en secreto por los realizadores y el festival. Tras reunirse con Fielder, se convirtió en colaboradora del proyecto y aparece como ella misma y en recreaciones en las que interpreta a Holmes.

El documental combina así registro directo y actuación, mientras sigue la relación entre Holmes y Evans y las afirmaciones de ambos sobre Theranos.

Holmes recibió su condena en 2022. Sus recursos para revertirla o reducirla fueron rechazados en febrero de 2025. Posteriormente, solicitó al presidente Donald Trump una conmutación de la pena, petición que permanecía pendiente.