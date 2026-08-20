Paramount+ publicó el primer tráiler de la serie animada de Golden Axe, el clásico videojuego de Sega de 1989 que llegará a esta plataforma el 16 de septiembre. La producción tendrá 10 capítulos y seguirá la historia de Ax Battler, Tyris Flare y Gilius Thunderhead en su enfrentamiento contra Death Adder para salvar Yuria.

Este primer adelanto muestra a los tres guerreros junto a varios elementos asociados al juego. Por ejemplo, aparecen referencias a la selección de personajes y a la estructura de avanzar contra enemigos cada vez más difíciles hasta alcanzar una batalla final.

La historia va a sumar a alguien nuevo. Se trata de Hampton Squib, un aventurero inexperto cuyo deseo de convertirse en héroe supera sus capacidades. Su presencia complica la misión de los tres protagonistas, que deberán trabajar juntos para detener a Death Adder.

Golden Axe pasó de Comedy Central a Paramount+

Originalmente, la serie fue anunciada en 2024 para Comedy Central, pero durante su desarrollo cambió de plataforma y pasó a Paramount+.

La producción está a cargo de Eye Animation Productions, CBS Studios, Sony Pictures Television y Original Film. Entre los productores ejecutivos están Haruki Satomi, Shuji Utsumi y Toru Nakahara por Sega, además de Neal H. Moritz, Pavun Shetty y Toby Ascher por Original Film.