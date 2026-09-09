Apple finalmente presentó a su primer teléfono plegable. Y de pasar por opciones como «iPhone Fold» y «iPhone Ultra» como nombres, finalmente quedó el de «iPhone Duo». Un equipo con una pantalla interior de 7,6 pulgadas, procesador A20 Pro y un sistema de cámaras de 48 megapíxeles.
El celular utiliza una pantalla exterior de 5,4 pulgadas cuando está cerrado y alcanza las 7,6 pulgadas al desplegarse. Su diseño trae una bisagra de más de 100 componentes, estructura de titanio de grado 5, dos baterías y resistencia al agua y polvo con certificación IP68.
iPhone Duo adapta iOS al formato plegable
Ambas pantallas son Super Retina XDR y entregan ProMotion, Always On y hasta 3.000 nits de brillo máximo en exteriores. La pantalla interior viene con un acabado de nano-textura para reducir reflejos y la visibilidad del pliegue central. Apple también puso una cámara FaceTime debajo de este panel.
Eso sí, no tiene Face ID para la seguridad y desbloqueo y por lo mismo, iPhone Duo, integra Touch ID en el botón lateral, además de Camera Control para acceder a la cámara. El teléfono también puede utilizarse con un Apple Watch para desbloquearlo (igual a como pasa con el MacBook).
Apple hizo hincapié en que adaptó iOS 27 al formato plegable. Al abrir el equipo, el sistema permite utilizar dos aplicaciones simultáneamente mediante Split View y abrir dos ventanas de una misma aplicación, como Safari. La interfaz también reorganiza determinados controles para aprovechar el espacio disponible.
El equipo llegará con iOS 27.1 y tendrá compatibilidad con Apple Pencil más adelante en el año. Siri AI, la nueva versión del asistente de Apple, llegará inicialmente como beta y podrá utilizar información de apps como mensajes, correos y fotografías para responder solicitudes y realizar determinadas acciones.
En fotografía, el iPhone Duo viene con una cámara principal Fusion de 48 MP, con estabilización óptica mediante desplazamiento del sensor y zoom óptico de calidad 2x. A ella se suma una cámara Ultra Wide de 48 MP y una cámara frontal Center Stage capaz de capturar fotografías y videos en distintas orientaciones.
El formato plegable permite utilizar las cámaras traseras para selfies mientras se observa la imagen en la pantalla exterior. También incorpora funciones como Smart Take, que utiliza modelos de inteligencia artificial ejecutados en el dispositivo para detectar cuándo los sujetos están preparados para una fotografía.
La cámara principal puede grabar video en 4K a 120 cuadros por segundo con Dolby Vision. El equipo también permite aplicar efectos Cinematic después de la captura y añade nuevas herramientas de procesamiento de audio.
Precio y disponibilidad del iPhone Duo en Chile
En Chile, el iPhone Duo tendrá un precio desde $2.499.990 CLP y hasta $4.059.990 CLP, dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Al igual que en Estados Unidos, estará disponible en los colores star white y night sky, con capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.
La preventa comenzará el 16 de octubre a las 09:00 horas, mientras que el equipo estará disponible para compra desde el 23 de octubre.
El iPhone Duo utiliza eSIM exclusivamente (a nivel mundial), sin una tarjeta SIM física. Para conectividad inalámbrica incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread mediante el chip N1, además del sistema de módem celular C2.
Apple habló de hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior y hasta 44 horas utilizando la pantalla exterior. Con un uso distribuido por igual entre ambas pantallas, la cifra indicada por la compañía es de hasta 24 horas por carga. El equipo puede alcanzar el 50 % de batería en unos 20 minutos mediante carga cableada y en unos 30 minutos con MagSafe o Qi2.
El A20 Pro utiliza un proceso de fabricación de 2 nanómetros y cuenta con una CPU de seis núcleos, GPU de siete núcleos y dos Neural Engine de 16 núcleos. Apple dijo que el iPhone Duo consigue hasta un 35 % más de rendimiento sostenido que el iPhone 17 Pro, según pruebas realizadas por la propia compañía con unidades de preproducción.