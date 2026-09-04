A penas horas de ser estrenado el espectacular final de la tercera temporada de «Silo» en Apple TV, la compañía publicó el primer tráiler para la próxima temporada final, incluyendo una fecha de estreno. Esto porque la tercera y cuarta temporada se grabaron en simultáneo (entre octubre de 2024 y marzo de 2026) lo que facilita las cosas en este tipo de logísticas.

Oficialmente, Apple TV fijó para el 9 de julio de 2027 el estreno de la cuarta temporada. Y el tráiler adjuntado para este anuncio es un primer adelanto mostrándonos la rebelión de los habitantes del Silo 18, nuevos enfrentamientos y el regreso de Daniel a la historia, ahora en el presente.

El clip promocional (que pueden ver el inicio de este artículo) retoma los acontecimientos del final de la tercera temporada y presenta a Paul Billings explicando a los habitantes del Silo 18 que existen decenas de otros silos controlados desde el 1. Además, la población siempre recibió información falsa sobre el peligro del aire exterior.

El enfrentamiento con el Silo 1

La revelación lleva a los habitantes del Silo 18 a organizarse para enfrentarse a Silo 1. El adelanto muestra escenas de rebelión y a Juliette Nichols combatiendo contra drones mientras el grupo se prepara para llevar la lucha hasta quienes controlan los refugios.

También se resuelve parte de uno de los misterios de la tercera temporada: Helen, la esposa embarazada de Daniel, consiguió llegar al Silo 18 tras los acontecimientos ocurridos antes de la vida subterránea. Daniel, entretanto, permaneció en el 1 y fue despertado periódicamente para cumplir turnos de ‘especialista’.

Juliette vuelve a encontrarse con Daniel en un túnel que no corresponde a los mostrados anteriormente. Ella le apunta con un arma y le pregunta quién es. Daniel responde que no lo sabe.

Y si leíste los libros, probablemente estás al corriente de cómo se ha logrado esta adaptación televisiva. Aunque, para los que no lo han hecho, les contamos que la cuarta temporada va a cerrar la adaptación de la trilogía de novelas de Hugh Howey. Las dos primeras temporadas abordaron Wool y Shift, mientras que la última adaptará Dust.