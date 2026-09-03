Anker presentó en la feria IFA 2026 al «Eufy MindBase», un hub para hogares inteligentes que mezcla el control de dispositivos con el almacenamiento NAS y el procesamiento de inteligencia artificial para cámaras de seguridad.

Además, el equipo ejecuta localmente un modelo de lenguaje desarrollado por la compañía para analizar grabaciones y eventos, mientras que su compatibilidad con Matter permite conectarlo con distintos dispositivos del hogar.

En específico, MindBase funciona como controlador Matter 1.5 y acepta más de 40 categorías de dispositivos, entre ellas luces, sensores y sistemas HVAC. También puede integrarse con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Home Assistant.

Una ‘MindBase’ para la seguridad en casa

El equipo admite hasta 16 cámaras inalámbricas y cuatro cableadas. Su IA puede analizar eventos en tiempo real, generar resúmenes, realizar búsquedas y emitir alertas relacionadas con personas, vehículos, mascotas, rostros o desconocidos.

El procesamiento se realiza en el propio dispositivo. Anker dice que las grabaciones no necesitan salir del hogar y que las funciones de IA no requieren una suscripción mensual. El sistema utiliza un chip de 26 TOPS y la compañía piensa incorporar otros agentes de IA para administrar energía y dispositivos de limpieza.

MindBase también viene con opciones de almacenamiento. Incluye 64 GB internos y capacidad de expansión de hasta 48 TB mediante discos duros o SSD de 2,5 y 3,5 pulgadas. Anker lo presenta además como un NAS para guardar archivos y ejecutar aplicaciones.

¿Y la MindBase tiene precio? No. Lamentablemente, Anker (por ahora) no entregó su valor ni la fecha de disponibilidad.