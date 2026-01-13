Anker lanzó Solix E10, un sistema de respaldo energético doméstico que combina batería, energía solar y generador inteligente en una sola unidad. Aunque por ahora dirigido al mercado residencial de Estados Unidos, el dispositivo busca ofrecer una alternativa integral a los apagones y reducir el consumo en horas punta. El modelo base cuesta $4.299 dólares e incluye un inversor y una batería de 6 kWh, con capacidad para alimentar desde electrodomésticos esenciales hasta una vivienda completa, según la configuración que elijas.

Cada unidad del Solix E10 puede generar 7,6 kW de potencia continua y hasta 10 kW en modo turbo durante 90 minutos, además de soportar altas demandas de 37,2 kW (155 LRA), suficientes para equipos de alto consumo como aires acondicionados centrales de cinco toneladas. Dos unidades alcanzan una potencia combinada de 66 kW (275 LRA), mientras que tres elevan la capacidad total de almacenamiento hasta 90 kWh, equivalente a unos 15 días de respaldo promedio.

Respaldo híbrido con el Solix E10

El sistema incorpora un generador inteligente trifuel compatible con gasolina, gas natural y propano, que puede recargar las baterías mediante conexión directa de corriente continua. Este enfoque, según la compañía, mejora la eficiencia energética y prolonga el tiempo de autonomía en comparación con los generadores tradicionales.

El Solix E10 acepta hasta 9 kW de entrada solar por unidad, o 27 kW al combinar tres sistemas, y es compatible con paneles solares rígidos, portátiles o de terceros. Con el accesorio Power Dock, la energía puede distribuirse a toda la instalación eléctrica de la vivienda a través de un respaldo de 200 amperios, evitando la limitación a circuitos específicos. También se ofrece una Smart Inlet Box que permite conmutación manual y carga desde la red o sistemas solares existentes.

El dispositivo cambia automáticamente del suministro de red al modo de respaldo en menos de 20 milisegundos, lo que previene pérdidas de datos o daños a equipos sensibles. Su carcasa metálica con certificación NEMA 4 e IP66 soporta temperaturas entre -20 °C y 55 °C y permite instalación mural o sobre el suelo, adecuada para exteriores o zonas propensas a inundaciones.

La preventa del Solix E10 comenzó el 12 de enero, y la venta oficial está prevista para el 4 de febrero de 2026 en Estados Unidos. La marca ofrece garantía de cinco años para el sistema principal y hasta diez años para accesorios como el Power Dock y la caja de entrada inteligente.