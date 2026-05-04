Thermos acaba de sacar del mercado en Estados Unidos alrededor de 8,2 millones de recipientes térmicos tras recibir reportes de tapas que se salieron con fuerza al abrirse. Un problema que dejó al menos 27 personas lesionadas y provocó pérdida permanente de visión en tres usuarios. La medida, coordinada con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), afecta frascos y botellas vendidos entre los años 2008 y 2024.

Según la notificación oficial, la falla se encuentra en el tapón de ciertos modelos que no tienen un sistema de ‘alivio de presión’ en el centro. Cuando alimentos o bebidas permanecían guardados durante un tiempo prolongado, podía acumularse presión dentro del recipiente y el tapón salir expulsado al momento de abrirlo.

¿Qué modelos de Thermos fueron quitados?

El retiro incluye los recipientes Stainless King Food Jar con números de modelo SK3000 y SK3020 fabricados antes de julio de 2023, además de todas las botellas Sportsman Food & Beverage Bottle modelo SK3010. Los productos se comercializaron en capacidades de 16, 24 y 40 onzas y se vendieron en distintos colores.

La CPSC indicó que unos 5,8 millones de frascos Stainless King y aproximadamente 2,3 millones de botellas Sportsman son parte de la medida preventiva. Los artículos estuvieron disponibles en tiendas como Target y Walmart en el país norteamericano, además de plataformas en línea como Amazon y el sitio oficial de Thermos, con precios cercanos a los $30 dólares. Esto último lleva a pensar que probablemente una incierta cantidad de personas hayan podido adquirir estos productos fuera de Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que los consumidores afectados reportaron golpes y laceraciones que requirieron atención médica. Tres de los incidentes involucraron lesiones oculares con pérdida permanente de visión.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La recomendación oficial es dejar de utilizar inmediatamente los productos mencionados. Thermos ofrece un reemplazo gratuito del tapón con válvula de alivio de presión para los modelos SK3000 y SK3020, mientras que los propietarios de botellas SK3010 recibirán una botella de reemplazo.

Para tramitar la solicitud, quienes tengan los frascos Stainless King deberán desechar el tapón defectuoso y enviar una fotografía como comprobante. En el caso de las botellas Sportsman, la empresa entregará una etiqueta de envío prepagado para devolver el producto retirado.

Los números de modelo están impresos en la base de los recipientes y la marca Thermos aparece en el lateral de cada unidad. La empresa habilitó el sitio support.thermos.com y una línea telefónica para gestionar los reclamos relacionados con el retiro.