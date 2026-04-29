DJI anunció el lanzamiento del «Mic Mini 2», un micrófono inalámbrico y compacto dirigido a creadores de contenido que incorpora cubiertas intercambiables, nuevos ajustes de voz y un precio más bajo. Este nuevo equipo es una evolución del modelo lanzado en 2024, manteniendo el formato de transmisor integrado y compatibilidad con distintos dispositivos.

Una de las principales características del micrófono es que presenta un sistema de cubiertas frontales magnéticas intercambiables que permite adaptar el micrófono al vestuario o hacerlo menos visible en una grabación. Viene en opciones en negro y blanco, mientras que existen variantes adicionales en múltiples colores disponibles por separado.

El transmisor adopta un diseño más plano para facilitar este sistema y añade un clip magnético giratorio que permite orientar el micrófono según la posición de uso. Su peso está por los 11 gramos, lo que mantiene el enfoque en portabilidad.

En cuanto al audio, el Mic Mini 2 incorpora tres perfiles predefinidos: Regular, Rich y Bright. Estos modifican la respuesta tonal sin necesidad de edición posterior. También conserva grabación en 48 kHz y 24 bits, limitador automático, ajuste de ganancia en varios niveles y cancelación de ruido con dos intensidades.

Autonomía, conectividad y alcance del Mic Mini 2

El sistema ofrece hasta 11,5 horas de autonomía en el transmisor y alrededor de 10,5 horas en el receptor, con un estuche de carga que extiende el uso total hasta 48 horas. Además, permite obtener aproximadamente una hora de funcionamiento con cinco minutos de carga.

El alcance inalámbrico puede llegar hasta 400 metros con el receptor estándar y cerca de 300 metros en la versión móvil. También admite conexión directa con dispositivos compatibles mediante OsmoAudio, sin necesidad de un receptor adicional en ciertos casos.

El producto se vende en diferentes configuraciones, desde kits con un transmisor y receptor móvil hasta versiones con dos transmisores y receptor para cámaras. El precio parte desde 59 euros y alcanza los 99 euros según el paquete.

Aunque mantiene características clave del modelo anterior, el dispositivo no incorpora grabación interna ni audio de 32 bits flotantes. La compañía anticipó una variante futura, denominada Mic Mini 2S, que incluirá grabación integrada y mayor capacidad de transmisores.