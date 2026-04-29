La nueva portátil de doble pantalla, ROG Zephyrus Duo, acaba de arrancar su preventa. Una portátil de alto rendimiento de ASUS que parte desde los $4.500 dólares y alcanza los $5.500 dólares, estando orientada a usuarios que combinan videojuegos y creación de contenido en un mismo dispositivo.

El anuncio de la compañía indicó que hay disponibilidad a través de la tienda oficial de la marca y distribuidores asociados. Considerando que hay expectación con el regreso de este modelo tras su versión anterior, con un rediseño centrado en pantallas de mayor tamaño y nuevas opciones de hardware. Algo que conocimos hace unos meses en la CES 2026.

ROG Zephyrus Duo: pantallas, diseño y modos de uso

Este computador integra dos pantallas OLED táctiles de 16 pulgadas con resolución 3K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 1.100 nits, además de certificación DisplayHDR True Black 1000 y cobertura completa del espectro DCI-P3. En conjunto, ambas superan las 21 pulgadas de área visual.

A diferencia de generaciones previas, el segundo panel ya no es una franja secundaria, sino una pantalla completa equivalente a la principal. Solo el panel principal es compatible con NVIDIA G-Sync.

El equipo incluye un teclado magnético desmontable que puede utilizarse de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Este componente, junto al sistema de bisagras y soporte, permite cinco configuraciones: modo portátil tradicional, doble pantalla, presentación a 180 grados, formato vertical tipo libro y modo tienda para uso compartido.

Su chasis está construido en aluminio mecanizado e incorpora un sistema de iluminación con 35 zonas configurables, además de un diseño térmico revisado con cámara de vapor de mayor tamaño, ventiladores duales y cobertura de grafito sobre CPU y GPU.

Hardware, configuraciones y precio en preventa

ROG Zephyrus Duo viene con procesador Intel Core Ultra 9 386H de 16 núcleos y opciones gráficas que van desde una RTX 5070 Ti hasta una RTX 5090 para portátiles, ambas con un consumo máximo de 135 W.

Todas las configuraciones incluyen 32 GB de memoria LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento SSD PCIe 5.0, además de conectividad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6, puertos Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y lector de tarjetas SD. El equipo tiene un peso cercano a 2,8 kilogramos y un grosor que se aproxima a una pulgada, factores asociados a la integración de doble pantalla en un formato portátil.

Y ojo, las primeras evaluaciones indican que, pese a incorporar una GPU de gama alta, el rendimiento puede quedar por debajo de otros equipos con el mismo chip debido a limitaciones térmicas y de consumo energético propias de su diseño. Así que puede ser muy interesante por sus pantallas, pero quizás complejo para sacarle el provecho máximo.

¿Llegará a Chile? Sí, es más, ya está publicada en la web local de ASUS, pero sin entregar su precio en pesos chilenos. A este nuevo anuncio difundido, también está listada en página la ROG Flow Z13-KJP, de igual forma con la incógnita de su valor final.