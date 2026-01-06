ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció en CES 2026 una renovación completa de su portátil Zephyrus Duo, que ahora incorpora dos pantallas OLED de 16 pulgadas, convirtiéndose en la laptop gamer de doble pantalla de ese tamaño. El modelo está dirigido tanto a jugadores como a creadores que requieren multitarea avanzada, e integra los procesadores Intel Core Ultra serie 300 Panther Lake y las GPU NVIDIA GeForce RTX 50, con configuraciones que alcanzan la RTX 5090.

Las dos pantallas ROG Nebula HDR OLED 3K a 120 Hz ofrecen una luminosidad máxima de 1.100 nits y certificación VESA DisplayHDR True Black 1000, con precisión de color Delta E < 1 y cobertura total del espacio DCI-P3. El sistema incluye un teclado desmontable e inalámbrico, lo que permite usar el dispositivo en distintos modos, como configuración apilada, tipo libro o carpa, gracias a un soporte trasero con bisagra de 320° y cinco modos de operación.

Características técnicas del Zephyrus Duo

La nueva Zephyrus Duo incorpora un chasis de aluminio mecanizado por CNC con acabado Stellar Grey, un grosor máximo de 24,9 mm y un peso aproximado de 2,85 kg. Cuenta con un sistema de iluminación Slash Lighting de 35 zonas personalizables, además de una batería de 90 Wh, seis altavoces estéreo y un conjunto completo de puertos: dos Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A, lector SD UHS-II y conector de audio combinado.

El equipo puede configurarse con hasta 64 GB de memoria LPDDR5X-8533 y 2 TB de almacenamiento PCIe 5.0, acompañado por un sistema de refrigeración de cámara de vapor y compuestos de metal líquido para CPU y GPU. ASUS rediseñó la placa base y el flujo de aire interno para compensar la ausencia de rejillas bajo el teclado desmontable.

Disponibilidad de la nueva laptop

El Zephyrus Duo versión 2026 mantiene el formato dual heredado del modelo presentado en 2023, pero reemplaza la segunda pantalla reducida por un panel completo de 16 pulgadas. Este cambio corrige el diseño anterior y ofrece una disposición más práctica para uso profesional y de entretenimiento. Su lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de 2026, aunque ASUS no confirmó el precio, que según estimaciones del sector se situaría en la franja entre $3.000 y $5.000 dólares, similar al de otros equipos con GPU RTX 5090.