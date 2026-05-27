Hace poco más de un mes, te contábamos las intenciones de Sony de apostar fuertemente por la tecnología True RGB para sus próximos televisores BRAVIA. Ahora ya no es simplemente un concepto, más bien una realidad tangible, porque la compañía presentó oficialmente sus primeros televisores True RGB como una nueva línea de pantallas con retroiluminación Mini LED basada en diodos rojos, verdes y azules controlados de forma independiente.

Sony hizo realidad este anuncio mostrando a los nuevos modelos BRAVIA 9 II y BRAVIA 7 II, que (según la empresa) buscan mejorar la reproducción de color, el brillo y los ángulos de visión frente a los televisoresv Mini LED tradicionales, además de acercarse al nivel de imagen de los monitores profesionales utilizados en producción cinematográfica.

Este hecho también marcó el debut comercial de una tecnología que Sony llevaba más de un año mostrando en demostraciones privadas. Según ellos, el sistema RGB Backlight Master Drive Pro permite controlar cada fuente de luz con mayor precisión para reducir el blooming y ampliar el volumen de color. Los nuevos modelos estarán disponibles en tamaños que van desde 50 hasta 115 pulgadas, dependiendo de la serie.

Sony apuesta por True RGB para competir contra el OLED y QLED

A diferencia de los Mini LED tradicionales, que utilizan iluminación blanca detrás del panel LCD, los televisores True RGB incorporan luces rojas, verdes y azules independientes. Sony afirmó que esta configuración permite mostrar colores más puros y mantener una mayor precisión incluso en ambientes muy iluminados.

El BRAVIA 9 II será el modelo principal de la nueva línea. Incluye un sistema de control de retroiluminación más avanzado, tratamiento antirreflejos denominado Immersive Black Screen Pro y parlantes con tweeters superiores para mejorar el audio envolvente. El BRAVIA 7 II comparte la tecnología RGB, aunque con menor nivel de brillo y sin algunas funciones presentes en su ‘hermano mayor’.

Durante una demostración, Sony enfrentó el BRAVIA 9 II contra el monitor profesional BVM-HX3110 utilizado para masterización cinematográfica HDR. Según las mediciones preliminares reportadas durante el evento, el BRAVIA 9 II alcanzó cerca de 4.000 nits de brillo máximo, una cifra cercana al monitor de referencia profesional de Sony.

Ambos modelos comparten el mismo diseño y base.

El BRAVIA 7 II también mostró cifras superiores a varios televisores OLED en brillo sostenido. Las mediciones preliminares indicaron 2.078 nits en HDR y más de 900 nits de brillo fullscreen.

Sony dijo que la meta de estos televisores es reproducir con mayor fidelidad el contenido masterizado para pantallas HDR de 4.000 nits. En las comparaciones realizadas, el BRAVIA 9 II mostró menos pérdida de detalle en zonas brillantes cuando el tone mapping estaba desactivado.

Otras tecnologías y precios de la nueva línea

Además del aumento de brillo, Sony destacó mejoras en los ángulos de visión gracias al sistema X-Wide Angle Pro. Algunas pruebas mostraron que la imagen mantenía estabilidad incluso desde posiciones laterales cercanas a 80 grados.

En diseño, Sony incorporó una base translúcida que busca ocultar cables y generar un efecto visual flotante. Ambos modelos utilizan Google TV y funciones de inteligencia artificial como Voice Zoom 3 para mejorar la claridad de diálogos.

La compañía también anunció el sistema de audio BRAVIA Theater Trio, un conjunto inalámbrico de tres parlantes compatible con Dolby Atmos y DTS:X. El sistema utiliza la tecnología 360 Spatial Sound Mapping para generar hasta 24 parlantes virtuales y fue desarrollado con participación de especialistas de sonido de Sony Pictures Entertainment.

En precios, el BRAVIA 9 II partirá en los $3.599 USD para la versión de 65 pulgadas y llegará (afírmense) hasta $30.999 USD en el modelo de 115 pulgadas. El BRAVIA 7 II comenzará en $1.599 USD para la versión de 50 pulgadas y alcanzará $8.999 USD en el formato de 98 pulgadas. Sony indicó que algunos tamaños estarán disponibles durante junio y otros llegarán más adelante durante el verano y otoño de Estados Unidos.