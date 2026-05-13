Sony presentó la «Alpha 7R VI», una cámara mirrorless de formato completo orientada a la fotografía y el video profesional. Una máquina que incorpora un sensor Exmor RS apilado de 66,8 megapíxeles, grabación en 8K a 30 fps y ráfagas de hasta 30 cuadros por segundo. El modelo llegará este próximo mes con un precio de $4.500 USD para solo el cuerpo.

El nuevo equipo utiliza el procesador BIONZ XR2 con unidad de procesamiento de inteligencia artificial integrada, una combinación que, según Sony, permite una lectura del sensor hasta 5,6 veces más rápida que en la Alpha 7R V. La cámara también trae un rango dinámico de hasta 16 pasos en fotografía y soporte para el estándar C2PA, orientado a verificar la autenticidad de imágenes y videos capturados directamente desde la cámara.

Alpha 7R VI: sensor apilado y ráfagas de 30 fps

La cámara puede disparar ráfagas continuas sin apagado del visor a 30 fps con obturador electrónico y archivos RAW de 14 bits en determinados formatos comprimidos. Con el obturador mecánico mantiene una velocidad de 10 fps. Además, añade funciones como Pre-Capture, que registra imágenes antes de presionar completamente el disparador, y un sistema de autofoco con 759 puntos de detección de fase distribuidos en el 94 % del encuadre.

El sistema Real-time Recognition AF+ integra reconocimiento de postura humana basado en esqueleto y seguimiento de sujetos incluso cuando quedan parcialmente ocultos. También incluye una detección automática para personas, animales, aves, insectos y vehículos, además de seguimiento continuo con aperturas de hasta f/22.

En video, la cámara registra en resolución 8K con sobremuestreo desde 8.2K y permite grabación en 4K a 120 fps en formato full frame. Sony dice que el sistema térmico permite grabar hasta 120 minutos continuos en 8K bajo condiciones estándar. El modelo también introduce la función Dual Gain Shooting, disponible en 4K hasta 30 fps, diseñada para reducir ruido y conservar detalle en sombras.

Batería, conectividad y nuevo adaptador de audio

Una notoria actualización es que la nueva Alpha 7R VI estrena la batería NP-SA100 de 2.670 mAh, incompatible con modelos Alpha anteriores. Sony estima una autonomía de hasta 710 fotografías utilizando la pantalla LCD o 600 con el visor electrónico. El cuerpo incorpora además dos puertos USB-C, conectividad Wi-Fi 6E y estabilización interna de hasta 8,5 pasos en el centro de la imagen.

El visor electrónico mantiene una resolución de 9,44 millones de puntos, aunque ahora ofrece brillo hasta tres veces superior, cobertura equivalente a DCI-P3 y soporte HDR de 10 bits. Sony también añadió iluminación en los botones traseros y mantuvo la pantalla articulada de cuatro ejes introducida en la generación previa.

Junto con la cámara, la empresa anunció el adaptador de audio XLR-A4, compatible con grabación interna en 32 bits flotantes y hasta cuatro canales de audio. Este accesorio se venderá por separado y tendrá un precio de $780 USD y permitirá capturas de hasta 96 kHz mediante micrófonos XLR y entradas de 3,5 mm.