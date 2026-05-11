La oficina del fiscal general de Texas, en Estados Unidos, presentó una demanda contra Netflix por presuntas prácticas de recopilación de datos sin consentimiento y por el uso de funciones consideradas adictivas dentro de su plataforma. Una acción judicial que fue motivada por el fiscal general Ken Paxton y que indica que la empresa monitoreó la actividad de menores y otros usuarios mientras promovía su servicio como una alternativa más segura frente a otras compañías tecnológicas.

La demanda fue presentada bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas y específicamente acusa a Netflix de registrar hábitos de visualización, búsquedas, pausas, avances rápidos y datos de ubicación para construir perfiles de consumidores con fines comerciales. El caso también cuestiona herramientas como la reproducción automática en perfiles infantiles, a las que atribuye un diseño orientado a aumentar el tiempo de uso.

Acusaciones sobre recopilación de datos

Según el documento judicial, la fiscalía afirmó que Netflix se presentó durante años como un «refugio» frente a la vigilancia y la publicidad asociadas a otras grandes plataformas tecnológicas. La demanda incluyó declaraciones del exdirector ejecutivo Reed Hastings, quien en el pasado expresó rechazo al uso intensivo de datos para publicidad.

El escrito también dice que la empresa cambió posteriormente su estrategia tras acumular información de usuarios. La acusación señala que el negocio publicitario de Netflix replica prácticas que antes criticaba en compañías como Facebook y Amazon.

También se indicó que la demanda menciona antecedentes judiciales contra plataformas tecnológicas y redes sociales relacionadas con productos diseñados para generar dependencia en menores. Entre ellas aparecen referencias a litigios previos contra Meta y YouTube.

Lo que busca la demanda contra Netflix

La fiscalía pidió al tribunal que ordene a la compañía detener las prácticas señaladas en la demanda y eliminar datos recopilados de residentes de Texas. Entre las medidas solicitadas figura la desactivación de la función de reproducción automática en perfiles infantiles.

El comunicado de la oficina de Paxton también afirma que Netflix habría inducido a error a los usuarios al sugerir que las suscripciones pagas los protegían de sistemas basados en datos y publicidad personalizada.

Netflix rechazó las acusaciones y afirmó que la demanda contiene información «inexacta y distorsionada». Un vocero de la empresa señaló que el caso carece de fundamento y defendió las herramientas de control parental y las políticas de privacidad de la plataforma.