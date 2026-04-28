La plataforma de videos de Google comenzó a probar una nueva función de búsqueda basada en inteligencia artificial que permite interactuar mediante preguntas y obtener respuestas combinadas con videos, texto y sugerencias relacionadas. La herramienta, «Ask YouTube», está disponible de forma experimental para suscriptores Premium, aunque solo en Estados Unidos.

Esta prueba incluye un botón específico que se suma a la barra de búsqueda habilitando una interfaz conversacional. A partir de allí, puedes ingresar consultas complejas o elegir sugerencias predeterminadas, y luego continuar con preguntas adicionales para profundizar en el mismo tema. El acceso se realiza mediante YouTube Labs o el portal de pruebas de la compañía, donde puedes activar la función.

Conversando tus búsquedas en YouTube

Al hacer una búsqueda, la herramienta genera una página con información estructurada que incluye resúmenes, listas de puntos clave y fragmentos destacados. Estos resultados se complementan con videos largos, clips cortos y secciones organizadas por temas, además de marcas de tiempo que dirigen a momentos específicos dentro del contenido.

En ejemplos mostrados por la propia plataforma, una consulta como la planificación de un viaje de tres días puede devolver un itinerario detallado con recomendaciones, puntos de interés y contenido audiovisual relacionado. El sistema también permite formular preguntas de seguimiento, como buscar lugares específicos dentro de una ruta, y muestra segmentos relevantes de videos junto con sus títulos y canales.

El acceso a esta función estará habilitado hasta el 8 de junio, periodo durante el cual Google recopila datos sobre su uso. La compañía prevé ampliar la disponibilidad más adelante, incluso a usuarios que no cuentan con suscripción pagada.

Durante las pruebas iniciales, ya se detectaron errores en la información generada. Un ejemplo citado en evaluaciones incluyó datos incorrectos sobre un dispositivo tecnológico, lo que muestra claramente las limitaciones actuales del sistema y la necesidad de verificar los resultados.