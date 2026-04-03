YouTube transmitirá en directo el festival Coachella 2026 con señal en 4K por primera vez y acceso gratuito a nivel global, incorporando múltiples funciones interactivas y nuevos canales de contenido musical. La cobertura comenzará el viernes 10 de abril desde el canal oficial del evento y permitirá seguir presentaciones de varios escenarios de forma simultánea.

El evento, que se realiza durante dos fines de semana consecutivos, volverá a ofrecer una transmisión abierta para quienes no asistan al recinto, con acceso a siete escenarios en vivo y opciones de visualización adaptadas a distintos dispositivos.

Coachella 2026 en 4K y múltiples escenarios

Por primera vez, los escenarios principales, Coachella Stage, Outdoor Theatre y Sahara, tendrán transmisión en ultraalta resolución, mientras que el escenario Quasar incluirá una señal adicional en formato vertical grabada con dispositivos Pixel.

Además, la plataforma habilitará la función Multiview, que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo y seleccionar el audio de uno de ellos, especialmente pensada para televisores. En total, habrá señales activas de siete escenarios durante el evento.

También se integrará la función «Watch With» durante el segundo fin de semana, en la que creadores de contenido acompañarán las presentaciones con comentarios en tiempo real junto a artistas específicos.

Nuevas funciones y canales para seguir

Junto a la transmisión en vivo, YouTube transmitirá «Coachella TV», un canal continuo tipo FAST (televisión gratuita con publicidad) que emitirá programación las 24 horas con presentaciones actuales, actuaciones de ediciones anteriores, entrevistas y documentales relacionados con el festival.

La experiencia digital también incluirá una tienda virtual de merchandising, donde los espectadores podrán comprar productos exclusivos mediante enlaces directos o códigos QR durante las transmisiones.

El acceso al evento será gratuito y estará disponible tanto en la plataforma como en la aplicación oficial de livestream del festival, que permite organizar horarios de visualización según la zona horaria del usuario.