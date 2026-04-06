ElevenLabs lanzó en iOS la aplicación ElevenMusic, una herramienta que permite crear canciones mediante inteligencia artificial y encontrar canciones generadas por otras personas, abriendo su ecosistema de IA generativa más allá del audio sintético por voz hacia plataformas enfocadas en música generativa.

La aplicación, disponible de forma gratuita en la App Store desde el 1 de abril, ofrece generación de canciones a partir de instrucciones en lenguaje natural con un límite de siete pistas diarias. Los usuarios pueden decir cuánto debe durar, además de agregar la letra y estilo de escritura. Todo esto sumado a la posibilidad de acceder a funciones de descubrimiento musical y remezcla de contenidos creados por terceros.

Funciones de ElevenMusic y modelo de uso

El sistema incluye estaciones en vivo, álbumes preconfigurados y mezclas diarias organizadas por estados de ánimo como Focus, Energy o Relax, junto con secciones de tendencias, listas destacadas y nuevos lanzamientos similares a los de servicios de streaming tradicionales. Las remezclas también se generan mediante texto y se contabilizan dentro del límite diario.

En paralelo, la app incorpora herramientas de personalización orientadas a la exploración musical y a la creación básica de pistas, con un enfoque que combina consumo y producción dentro de la misma plataforma. Según su ficha en la App Store, el servicio está dirigido a mayores de 13 años y ocupa 32,5 MB, con compatibilidad para iPhone y iPad.

La empresa también ofrece una suscripción Pro con un costo de $9,99 dólares mensuales o $95,90 dólares anuales, que amplía el límite hasta 500 canciones al mes, habilita más de 500 GB de almacenamiento y desbloquea estilos y configuraciones adicionales.

Expansión hacia la música generativa

El lanzamiento de ElevenMusic puede dejar entrever cómo las empresas de IA generativa observan la posibilidad de que estas tecnologías se vuelvan un servicio estandarizado. En los últimos meses, la compañía desarrolló herramientas creativas que incluyen la generación de voz, música, video, imágenes y contenido publicitario.

En agosto de 2025, la empresa presentó su primer modelo de generación musical con enfoque comercial, y posteriormente colaboró con productores para lanzar un álbum hecho por inteligencia artificial. Además, realizó campañas para creadores, como programas de monetización para autores en su plataforma de lectura.

ElevenLabs recaudó 500 millones de dólares en una ronda Serie C en febrero de 2026, con una valoración de 11.000 millones de dólares, mientras continúa ampliando su presencia en productos dirigidos al consumidor y explorando incentivos para fomentar la creación musical dentro de su ecosistema.