OpenAI anunció el lanzamiento de «Images 2.0», una nueva versión de su generador de imágenes integrado en ChatGPT que trae capacidades de razonamiento, mejor precisión en texto y generación de contenido visual más complejo, con disponibilidad inmediata para todos los usuarios.

La actualización llega a pocos meses de la versión anterior y se integra en la estrategia de la empresa de reforzar sus principales productos. El sistema está diseñado para generar imágenes con texto estructurado, como infografías, materiales educativos y piezas de marketing, en lugar de centrarse en contenido experimental o estilizado.

Images 2.0 en texto, razonamiento y consistencia visual

Una de las principales mejoras de Images 2.0 es su capacidad para generar texto legible dentro de las imágenes, una limitación histórica en modelos de este tipo. Por ejemplo, podrías crear menús, carteles o documentos visuales con ortografía coherente y estructura clara, además de manejar múltiples idiomas, incluidos el japonés, coreano, hindi y bengalí.

El modelo incorpora funciones de «thinking capabilities», que le permiten buscar información en Internet, verificar resultados y organizar visualmente los datos antes de generar la imagen. Esta capacidad también ayuda a la creación de varias piezas a partir de una sola instrucción, manteniendo consistencia en estilos, personajes o elementos gráficos.

Además, puede generar hasta ocho imágenes por solicitud con coherencia visual entre ellas, lo que da la opción de construir desde cómics hasta series de gráficos o documentos multipágina. También soporta resolucione hasta 2K, con opciones de mayor calidad en pruebas, y distintos formatos de aspecto, desde panorámicos hasta verticales.

Usos, seguridad y disponibilidad

OpenAI orientó el desarrollo de Images 2.0 hacia tareas consideradas de valor práctico, como materiales educativos, presentaciones visuales y contenido para redes sociales. El modelo mejora aspectos como tipografía, composición e iconografía para producir diseños más estructurados.

La herramienta está disponible desde ahora para todos los usuarios de ChatGPT, con límites de generación según el tipo de suscripción. Los planes de pago acceden a funciones avanzadas, incluidas las capacidades de razonamiento, mientras que los desarrolladores pueden utilizar el modelo mediante API con opciones de resolución y calidad ajustables.

En paralelo, Images 2.0 mantiene restricciones de seguridad similares a versiones anteriores, como la prohibición de contenido ilegal o abusivo y el uso de metadatos bajo el estándar C2PA para identificar imágenes generadas por inteligencia artificial.