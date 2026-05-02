La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas actualizó sus reglas de selección para los premios Oscar y definió que las actuaciones y guiones generados por inteligencia artificial no podrán competir por las estatuillas.

El organismo indicó que solo serán elegibles las interpretaciones «demostrablemente realizadas por humanos» y los guiones «escritos por personas», además de exigir que los actores estén acreditados formalmente en la producción y hayan participado con su consentimiento.

Nuevas reglas del Oscar sobre inteligencia artificial

Estas nuevas reglas fueron aprobadas para la 99.ª edición de los premios, y que considerarán a las películas estrenadas en 2026. Según el reglamento, la Academia podrá solicitar información adicional para verificar la autoría humana cuando existan dudas sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Eso sí, la organización no prohibió el uso de estas tecnologías en la producción cinematográfica. En ese sentido, indicó que el empleo de herramientas de IA no favorece ni perjudica las posibilidades de nominación, siempre que la evaluación considere el nivel de participación humana en la obra.

Categorías y criterios de elegibilidad

Las nuevas normas traen ajustes adicionales en distintas áreas. En actuación, se permitirá que un mismo intérprete sea nominado varias veces dentro de una misma categoría si sus trabajos se ubican entre los más votados. En casting, se amplió el número máximo de estatuillas de dos a tres.

También se modificaron procesos en categorías como cinematografía, donde se definirá una lista preliminar de 20 películas, y en película internacional, que ahora podrá postularse mediante premios en festivales específicos, además de la selección oficial por país.

El calendario establece que los filmes deberán estrenarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 para calificar, mientras que la ceremonia correspondiente se celebrará en marzo de 2027.