Anthropic anunció el lanzamiento de «Claude Design», una nueva herramienta de inteligencia artificial que te permite crear prototipos, presentaciones y otros recursos visuales a partir de instrucciones, dirigida tanto a diseñadores como a usuarios sin experiencia técnica. El producto, disponible en fase de prueba para suscriptores de pago, quiere agilizar la creación de contenido visual en entornos profesionales y empresariales.

La herramienta funciona mediante descripciones escritas que el sistema transforma en una primera versión editable, la cual puede ajustarse con comentarios, ediciones directas o controles personalizados. Además, admite la carga de archivos y la integración con bases de código y documentos de diseño para adaptar los resultados a identidades visuales específicas.

Principales funciones en Claude Design

Impulsado por el modelo Claude Opus 4.7, el servicio permite crear desde wireframes y prototipos interactivos hasta presentaciones y materiales de marketing. También trae funciones para exportar proyectos en formatos como PDF o PPTX, o enviarlos a plataformas externas como Canva, donde pueden seguir editándose de forma colaborativa.

El producto incluye un proceso de configuración inicial en el que analiza archivos y código de una empresa para construir un sistema de diseño propio, que luego aplica automáticamente en los proyectos. Asimismo, permite importar contenido desde imágenes, documentos o capturas, y entrega herramientas de colaboración con distintos niveles de acceso dentro de equipos.

El lanzamiento se produjo en una situación de competencia creciente en herramientas de diseño asistidas por IA, con desarrollos de empresas como Adobe y Canva. Aunque Anthropic planteó que Claude Design puede complementar otras plataformas, el anuncio tuvo inmediatas repercusiones en el mercado. Por ejemplo, las acciones de Figma cayeron alrededor de un 7 % el mismo día, en medio de percepciones de posible competencia directa.

La herramienta se distribuye como una «research preview» para usuarios de planes Claude Pro, Max, Team y Enterprise, con implementación gradual.