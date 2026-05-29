Xiaomi presentó anoche en Chile a su nueva serie Xiaomi 17T, compuesta por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro. La compañía destacó que ambos celulares incorporan por primera vez en la gama T un sistema de teleobjetivo Leica x5, además de nuevas funciones orientadas a fotografía, video, rendimiento y autonomía.

La nueva generación busca combinar capacidades avanzadas de imagen con especificaciones para usuarios que utilizan el smartphone como herramienta para crear contenido, entretenerse y trabajar. Entre las novedades figuran sensores de cámara renovados, pantallas AMOLED con altas tasas de refresco y baterías de gran capacidad.

El Xiaomi 17T apuesta por fotografía Leica

La serie incorpora una cámara principal de 50 MP junto con un sistema de teleobjetivo Leica x5 en ambos modelos. Según la empresa, esta configuración está diseñada para ofrecer mayor versatilidad en distintos escenarios de captura, con mejoras en detalle y manejo de la luz gracias a la combinación entre la óptica Leica y la tecnología de imagen propietaria de la marca china.

El Xiaomi 17T Pro integra un sensor de 1/1,31 pulgadas, mientras que el Xiaomi 17T utiliza un sensor de 1/1,55 pulgadas. Ambos equipos incluyen el diseño óptico Leica UltraPure y una estructura de lente híbrida Leica Summilux 1G+6P orientada a mejorar la claridad de las imágenes y la reproducción de detalles en condiciones de iluminación complejas.

El teleobjetivo permite capturas macro desde 30 centímetros, zoom óptico de hasta 10 aumentos y zoom ultra asistido por inteligencia artificial de hasta 120 aumentos. En video, el Xiaomi 17T Pro añade grabación cinematográfica 4K a 60 cuadros por segundo y funciones visuales enfocadas en una experiencia más inmersiva.

La serie también incorpora Leica Live Portrait para generar un efecto bokeh natural en retratos, además de herramientas de collage y marcas de agua exclusivas para compartir contenido en redes sociales. En el caso del modelo Pro, se suman funciones como Ultra-HD Live Moment en 4K y modos cinematográficos adicionales.

Pantallas AMOLED, más autonomía y disponibilidad en Chile

En el apartado visual, Xiaomi equipó a ambos dispositivos con pantallas AMOLED 1.5K capaces de alcanzar hasta 3500 nits de brillo máximo. La serie trae además a Xiaomi Vision Care, un conjunto de tecnologías destinadas a gestionar la luz azul, el parpadeo y el desenfoque de movimiento durante el uso prolongado. Gracias a estas características, se convirtió en la primera serie de la marca en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

El Xiaomi 17T Pro ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz, mientras que el Xiaomi 17T alcanza 120 Hz. La versión Pro utiliza tecnología de diseño LIPO para reducir los bordes de la pantalla, mientras que el modelo estándar apuesta por un formato más compacto orientado al uso con una sola mano.

En rendimiento, se incorporaron baterías de silicio-carbono de nueva generación. El Xiaomi 17T Pro integra una batería de 7000 mAh compatible con carga HyperCharge de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. La compañía afirmó que esta capacidad permite una autonomía promedio cercana a los dos días de uso habitual.

Por su parte, el Xiaomi 17T cuenta con una batería de 6500 mAh y carga rápida HyperCharge de 67 W. Ambos dispositivos son compatibles con cargadores de terceros mediante soporte PPS e incorporan el sistema Xiaomi 3D IceLoop para optimizar la gestión térmica durante videojuegos, multitarea y otras tareas exigentes.

La potencia de los equipos está respaldada por procesadores MediaTek de última generación. El Xiaomi 17T Pro utiliza el MediaTek Dimensity 9500 de 3 nm, mientras que el Xiaomi 17T incorpora el MediaTek Dimensity 8500-Ultra basado en arquitectura de 4 nm.

La serie Xiaomi 17T ya está disponible en operadores, tiendas de retail y en el sitio oficial de Xiaomi Chile. Durante el lanzamiento, el Xiaomi 17T se ofrece desde $499.000 CLP, frente a un precio de referencia de $749.990 CLP, mientras que el Xiaomi 17T Pro tiene un valor promocional Cyber de $696.000 CLP, con un precio de referencia de $999.990 CLP.