LG acaba de presentar a «StanbyME 2 Max», la evolución de su pantalla táctil portátil presentada originalmente en CES 2022, ahora con 32 pulgadas y resolución 4K. Un equipo, que si bien no es un televisor en sí, funciona con batería y puede utilizarse de forma independiente de su base.

Este nuevo modelo amplía la propuesta de la línea StanbyME y ofrece hasta 4,5 horas de autonomía sin conexión a la corriente, una mejora importante respecto al modelo original.

Pantalla más grande y mayor movilidad con StanbyME 2 Max

Ahora la pantalla puede desacoplarse completamente del soporte con ruedas incluido y utilizarse también sobre una superficie mediante un soporte de instalación rápida. LG dijo que el equipo trae su batería integrada y que es recargable por USB-C, además de puertos HDMI y USB para conectar computadores, consolas de videojuegos, dispositivos móviles y otros equipos.

El dispositivo corre webOS, desde donde entrega acceso a aplicaciones de streaming, más de 400 canales gratuitos de LG Channels (donde esté disponible) y funciones como TV Mirroring para duplicar contenido desde teléfonos, tablets o computadores. También trae Gallery+, una plataforma con más de 5.000 obras digitales que llega por primera vez a la familia StanbyME.

En cuanto a lo técnico, el equipo utiliza el procesador α8 AI Processor Gen3, encargado de ajustar automáticamente imagen y sonido según el contenido y las condiciones de iluminación del entorno. También es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, mientras que AI Sound Pro mejora el procesamiento del audio a través de los altavoces laterales.

Pantalla táctil para el entretenimiento y la productividad

Además del consumo de contenido, StanbyME 2 Max viene con herramientas pensadas para un uso interactivo. Su pantalla táctil permite dibujar con la aplicación Let’s Draw, acceder a juegos integrados como ajedrez, Memory Game, Million Marble y Spot the Difference, además de ocupar funciones para videollamadas y productividad disponibles en webOS.

El equipo también incluye Mood Maker, un modo que transforma la pantalla en un marco digital con obras de arte, fotografías personales, reloj, información meteorológica y otros temas ambientales. A eso se suma el reconocimiento de voz de largo alcance para controlar funciones mediante comandos hablados y un control remoto magnético que puede fijarse al costado del dispositivo.

LG aclaró que la venta de StanbyME 2 Max se realizará de forma gradual en distintos mercados, mientras que la preventa ya comenzó en Estados Unidos y Canadá a un precio de $1.300 USD.