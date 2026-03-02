Durante su participación en la feria Mobile World Congress 2026 (MWC), TCL presentó a una nueva generación de su tecnología de pantalla NXTPAPER, ahora integrada por primera vez en un panel AMOLED. El desarrollo busca combinar la reducción de fatiga visual característica de esta tecnología con el rendimiento visual típico de los paneles OLED, lo que podría ampliar su uso en futuros teléfonos inteligentes de la compañía antes de que termine el año.

La tecnología NXTPAPER se diseñó originalmente para disminuir el impacto visual de las pantallas tradicionales durante tareas prolongadas como lectura o navegación. Hasta ahora, su implementación se había limitado principalmente a paneles LCD presentes en algunos teléfonos y tabletas de la marca. Con el nuevo enfoque basado en AMOLED, TCL quiere mantener el aspecto similar al papel y las funciones de cuidado ocular, pero con mejoras en brillo, contraste y reproducción de color.

NXTPAPER se integra por primera vez con paneles AMOLED

Según lo anunciado, el nuevo sistema incorpora varios cambios técnicos orientados a mejorar la experiencia visual. Uno de los principales es una tasa de polarización circular del 90 %, diseñada para reducir reflejos en la pantalla. A esto se suma un sistema de purificación de luz azul que disminuye estas emisiones en un 15 %, alcanzando niveles cercanos al 2,9 %.

La pantalla también presenta un ajuste adaptativo que modifica automáticamente el brillo y la temperatura de color según la iluminación del entorno. Este sistema sigue patrones de luz natural a lo largo del día, una función que TCL vincula con la regulación de los ritmos circadianos durante el uso prolongado de dispositivos.

Esta nueva pantalla NXTPAPER AMOLED alcanza un brillo máximo de 3.200 nits, muy por encima de los 900 nits del smartphone NXTPAPER 70 Pro presentado previamente. También admite una tasa de refresco de 120 Hz y cobertura completa del gamut de color P3, parámetros que buscan acercar la tecnología a los estándares actuales de los teléfonos de gama alta.

Durante el MWC 2026, TCL presentó varios dispositivos de demostración para mostrar el funcionamiento de la pantalla en diferentes condiciones de iluminación. Aunque la empresa no anunció un modelo específico en el evento, indicó que planea lanzar el primer celular con NXTPAPER AMOLED antes de que termine el año.