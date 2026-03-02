Honor presentó en la feria Mobile World Congress 2026 una serie de productos y acuerdos que ampliaron su estrategia más allá de los smartphones tradicionales, con el debut de un robot humanoide y el lanzamiento del plegable Magic V6, que la compañía situó como el más delgado de su categoría. Además de una nueva tableta ultrafina y una alianza tecnológica con ARRI para integrar ciencia de color cinematográfica en móviles.

Durante su evento en Barcelona, la compañía china mostró productos enfocados en integrar capacidades de IA tanto en dispositivos de consumo como en nuevas categorías, incluida la robótica orientada al entorno cotidiano.

Honor y su apuesta por robótica e imagen cinematográfica

Uno de los anuncios centrales fue la presentación de su primer robot humanoide, que subió al escenario con una coreografía que incluyó un moonwalk y un intento de backflip. Según lo mostrado en la feria, el robot es parte de la expansión de Honor hacia la robótica de consumo, con aplicaciones previstas en asistencia en compras, inspecciones en el entorno laboral y acompañamiento.

La empresa confirmó que sus robots estarán diseñados desde el inicio para escenarios orientados al consumidor. En el evento, el CEO James Li vinculó esta estrategia con la inversión de 10.000 millones de dólares en IA anunciada el año anterior (a.k.a. Alpha Plan) y sostuvo que la ambición de la firma se extiende a lo que definió como «IA física».

En paralelo, Honor mostró una versión funcional de su Robot Phone, un concepto previamente anticipado, que incorpora un sistema de cámara con movimiento autónomo. El dispositivo integra un módulo emergente de 200 megapíxeles con un sistema de estabilización 4DoF y el que se describió como el gimbal de tres ejes más pequeño integrado en un smartphone. El sistema permite seguimiento automático de sujetos y encuadre inteligente.

Este modelo será además el primero en incorporar elementos de ARRI Image Science, tras el anuncio de una colaboración entre ambas compañías. Según lo informado, esta integración abarcará principios de reproducción de color, comportamiento de altas luces y coherencia de imagen, desde la captura hasta la posproducción. El lanzamiento del Robot Phone está previsto para la segunda mitad de 2026, inicialmente en China.

Magic V6 y nuevos dispositivos: delgadez, batería e IP69

En el segmento de los teléfonos inteligentes, Honor presentó el Magic V6, un plegable tipo libro que, según la compañía, es el más delgado de su categoría. El dispositivo mide 8,75 mm cuando está cerrado y 4 mm al desplegarse. Además, combina ese grosor con una batería de 6.660 mAh basada en tecnología silicio-carbono.

El Magic V6 es el primer plegable con certificación IP69, además de IP68, lo que implica resistencia tanto a inmersión como a chorros de agua a alta presión y temperatura. También incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, hasta 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y carga rápida de 80 W por cable y 66 W inalámbrica.

El sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles, además de dos cámaras frontales de 20 megapíxeles. Las pantallas de 6,52 pulgadas externa y 7,95 pulgadas interna, dan tasa de refresco de hasta 120 Hz. Este equipo llegará a mercados seleccionados en la segunda mitad de 2026, incluido Chile, siendo el primer plegable de la compañía en llegar a nuestro país.

En tabletas, la compañía anunció la MagicPad 4, que con 4,8 mm de grosor se posiciona como una de las más delgadas en su tamaño. Integra un procesador Snapdragon 8 Gen 5, pantalla OLED de 12,3 pulgadas con resolución 3K y tasa de refresco de hasta 165 Hz, batería de 10.100 mAh y carga de 66 W. Estará disponible en gris y blanco.

Por su parte, el portátil MagicBook Pro 14 cuenta con pantalla OLED táctil de 14,6 pulgadas y 120 Hz, procesadores Intel Core Ultra, hasta 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, además de carga rápida de 100 W y sistema operativo Windows 11.