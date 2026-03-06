El Samsung Galaxy S26 Ultra fue elegido como «Best in Show» en los Global Mobile Awards (GLOMO) 2026, el principal reconocimiento entregado durante la feria Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, organizado por la GSMA. El premio distingue al dispositivo más destacado presentado en la feria y, en esta edición, recayó en el modelo insignia de Samsung por su integración de hardware avanzado, software y funciones de inteligencia artificial orientadas al uso cotidiano.

El galardón se entregó durante la ceremonia del 4 de marzo, en una categoría que evalúa productos de consumo capaces de establecer un estándar tecnológico dentro de la industria móvil. Según la organización, el proceso de selección considera el análisis de más de 200 expertos, entre analistas, periodistas especializados y profesionales del sector, quienes revisan los dispositivos exhibidos entre más de 3.000 expositores presentes en el MWC 2026.

Reconocimiento al S26 Ultra en los premios del MWC

El jurado valoró la combinación entre hardware avanzado y el software One UI 8.5, junto con las capacidades de Galaxy AI, diseñadas para ofrecer funciones contextuales que automatizan tareas cotidianas y optimizan el uso del teléfono. Estas herramientas operan de forma integrada para facilitar la productividad y mejorar la gestión del dispositivo.

Entre las características destacadas del S26 Ultra figura la incorporación de la primera pantalla con sistema de privacidad integrado en la industria, una tecnología orientada a proteger la visualización del contenido desde ángulos laterales. El dispositivo también utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, cuyo rendimiento en la unidad de procesamiento neuronal (NPU) registra una mejora del 39 % respecto de la generación anterior.

Evaluación del jurado y criterios de la industria

Shaun Collins, presidente del jurado del premio MWC Best in Show 2026, señaló que la competencia de este año fue particularmente exigente y que el dispositivo destacó por su impacto práctico en el uso diario. Según explicó, el teléfono amplía los límites de la tecnología móvil mientras introduce funciones centradas en seguridad, privacidad y control del usuario, aspectos que el jurado consideró claves para el ecosistema digital actual.

El panel también destacó que, a diferencia de varios desarrollos presentados en la feria que aún apuntan a implementaciones futuras, el dispositivo premiado corresponde a un producto disponible para el mercado y capaz de aplicar esas innovaciones de manera inmediata.

Por su parte, Stephanie Choi, vicepresidenta ejecutiva y responsable del Mobile Marketing Center del negocio Mobile eXperience de Samsung Electronics, afirmó que el reconocimiento refleja la competencia tecnológica observada en el evento y el desarrollo de funciones de inteligencia artificial móvil integradas en el ecosistema Galaxy.