Hoy Google presentó al «Fitbit Air», una pulsera inteligente sin pantalla pensada para el seguimiento de salud y actividad física, con un precio de $99,99 USD en Estados Unidos y compatibilidad con Android y iOS. El dispositivo incluye monitoreo continuo de frecuencia cardíaca, alertas de fibrilación auricular, medición de oxígeno en sangre, variabilidad cardíaca y análisis del sueño, además de integrarse con el nuevo servicio Google Health Coach, impulsado por Gemini.

La compañía indicó que el producto apunta a usuarios que consideran a los relojes inteligentes demasiado voluminosos o complejos. En cambio, este equipo pesa 5,2 gramos sin correa y 12 gramos con ella, mientras que su autonomía alcanza hasta una semana de uso y admite carga rápida capaz de ofrecer un día de batería en cinco minutos.

Fitbit Air y su enfoque en monitoreo pasivo

El dispositivo adopta un diseño completamente sin pantalla ni botones, pensado para funcionar como un rastreador pasivo que recopila datos durante todo el día que pueden ser vistos desde la app Google Health.

Fitbit Air es un 25 % más pequeño que la Fitbit Luxe y un 50 % más compacto que la Inspire 3. También cuenta con resistencia al agua de hasta 50 metros y detección automática de actividades como caminata, carrera, ciclismo, remo y ejercicios de alta intensidad.

El sistema permite iniciar manualmente cerca de 40 tipos de entrenamientos desde la aplicación y registrar más de 140 actividades adicionales. Entre las métricas disponibles figuran la carga cardiovascular semanal, preparación física, tiempo de ejercicio, distancia recorrida y puntuación de sueño.

La empresa afirmó que este wearable utiliza nuevos modelos de aprendizaje automático con una precisión 15 % superior a generaciones anteriores. Además, actualizó el algoritmo de Sleep Score para reflejar mejor la recuperación física.

Google Health Coach y nuevas bandas

El lanzamiento también conllevó la disponibilidad de Google Health Coach para suscriptores de Google Health Premium. La herramienta, basada en Gemini, puede generar rutinas personalizadas según objetivos, equipamiento disponible y datos recopilados por el dispositivo, además de analizar hábitos de sueño y ofrecer recomendaciones de bienestar.

Google informó que el equipo podrá trabajar con información relacionada con la salud menstrual y otros registros médicos integrados en la plataforma. La compañía añadió que los datos de los usuarios permanecen protegidos dentro del ecosistema de Google Health.

La Fitbit Air llegará este 26 de mayo con tres tipos de correas: la Performance Loop Band, fabricada parcialmente con materiales reciclados; la Active Band, diseñada para entrenamientos y exposición al agua; y la Elevated Modern Band, orientada a un uso más discreto y cotidiano.