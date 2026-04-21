El fabricante chino Oppo presentó oficialmente al Find X9 Ultra, su nuevo teléfono de gama alta que está totalmente centrado en la fotografía móvil, con un sistema de cámaras inusual en el mercado y especificaciones técnicas de primer nivel. El móvil trae un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 10x, junto con sensores de alta resolución y accesorios diseñados para ampliar sus capacidades.

El equipo se integra en la categoría de smartphones «Ultra» de 2026, con características habituales de gama premium como pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 144 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 7.050 mAh con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

El sistema fotográfico del Find X9 Ultra

Aunque por lejos, el apartado fotográfico es el principal elemento diferenciador del Find X9 Ultra, que incorpora un sistema desarrollado junto a Hasselblad con múltiples sensores. Como les decíamos, destaca un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 10x, al que se suma un sensor principal de 200 MP (1/1,12”) y un segundo telefoto de 200 MP con zoom 3x, además de un gran angular de 50 MP y sensores adicionales para mejorar el color y la calibración.

Este conjunto permite tener múltiples distancias focales equivalentes y habilita funciones como grabación en 4K con Dolby Vision, video en 8K a 30 fps y modos avanzados de captura. También viene con un sensor de color multiespectral para mejorar la precisión cromática en foto y video.

Oppo complementa el hardware con un teleconvertidor externo de 300 mm, que se acopla al teleobjetivo de 3x para alcanzar aproximadamente 13x de zoom óptico y hasta 30x con calidad cercana a óptica, según la configuración del sensor. Este accesorio es parte de un kit fotográfico que viene con una funda con controles físicos como botón de disparo y rueda de zoom.

OPPO Hasselblad 300mm Explorer Teleconverter.

Diseño, software y disponibilidad

El celular presenta un módulo de cámara de gran tamaño en la parte trasera y se comercializa en acabados como Canyon Orange y Tundra Umber. Viene con Android 16 con ColorOS 16 en su capa de personalización, con funciones de inteligencia artificial orientadas a la gestión de contenido, notificaciones y productividad.

En cuanto a resistencia, el Find X9 Ultra cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69, y utiliza materiales como Gorilla Glass Victus 2 en la pantalla. También presenta opciones de almacenamiento de hasta 1 TB y memoria RAM de hasta 16 GB, según configuración y disponibilidad en el país que se comercialice.

Find X9 Ultra se lanzó inicialmente en China con un precio desde 7.499 yuanes (alrededor de $1.099 dólares), mientras que en Europa se sitúa en torno a los 1.699 euros. Oppo confirmó su disponibilidad en mercados de Asia y Europa, con fechas específicas como el 8 de mayo en Reino Unido, aunque no se anunció su llegada a países de América.