En Chile, la portabilidad numérica registró 844.415 cambios de compañía entre servicios fijos y móviles durante el primer trimestre de 2026, según informó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Del total, 835.994 correspondieron a números móviles. Además, el organismo reportó que desde la implementación del sistema en 2012 ya se han realizado más de 43 millones de portaciones en el país.

Los datos entregados por Subtel corresponden al balance acumulado entre enero y marzo de 2026. De los más de 43 millones de portaciones registradas desde el inicio del sistema, más de 41 millones pertenecen a números móviles y cerca de 1,8 millones a números fijos.

La portabilidad numérica creció en marzo frente al año pasado

Durante marzo de 2026 se concretaron más de 262.000 portaciones entre números fijos y móviles. La cifra representó un aumento del 3,6 % en comparación con marzo de 2025. En el segmento móvil, se portaron cerca de 258.000 números durante ese mes, lo que significó un incremento del 4,4 % respecto del mismo período del año anterior.

El balance neto de portaciones móviles de marzo mostró diferencias entre las empresas. Claro obtuvo el mejor resultado del mes con un saldo positivo de 28.019 líneas, seguida por Mundo con 2.029 y WOM con 439. También registraron balances positivos OPS, con 22 líneas.

En el lado contrario, Movistar anotó un saldo neto de -20.392 líneas y Entel de -10.013. También registraron resultados negativos Simple (-206), Virgin (-134), VTR (-62) y GTD Móvil (-24).

El sistema de portabilidad numérica acumula más de 43 millones de cambios de compañía desde su puesta en marcha en 2012, considerando tanto servicios móviles como fijos.