Cinco años después de que se impulsara como una de las principales iniciativas para fortalecer el desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes, Corfo confirmó que pondrá fin anticipado al programa Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías (NEMa). La corporación atribuyó la decisión al cambio en las condiciones del mercado internacional, con menores perspectivas de demanda, postergación de proyectos y mayores dificultades para acceder a financiamiento, por lo que el convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según explicó Corfo, el cierre anticipado responde exclusivamente a la evolución de la industria y no guarda relación con la gestión de las entidades ejecutoras, lideradas por Fundación Chile. La corporación sostuvo que el escenario actual obliga a reorientar sus instrumentos de apoyo hacia iniciativas con mayor impacto en la demanda interna y en el desarrollo industrial del país.

Nueva estrategia para el hidrógeno verde

La decisión se apoyó en las últimas proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), cuyo informe Global Hydrogen Review redujo la estimación de producción potencial de hidrógeno de bajas emisiones para 2030 desde 49 millones a 37 millones de toneladas anuales.

El gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Fernando Hentzschel, dijo que este ajuste responde al aplazamiento de grandes proyectos por el aumento de costos y las dificultades para asegurar financiamiento. Agregó que la tendencia del mercado favorece actualmente proyectos de menor escala, orientados al consumo local y respaldados por compradores y contratos asegurados.

En esa línea, Corfo concentrará su estrategia en estimular la demanda nacional de hidrógeno de bajas emisiones, promover aplicaciones industriales dentro de Chile y fortalecer cadenas de valor con mayor participación de proveedores nacionales y generación de empleo especializado.

Los desarrollos que dejará el programa en Magallanes

Aunque el programa terminará antes de lo previsto, la entidad sostuvo que los 17 meses de ejecución del NEMa dejarán capacidades técnicas y conocimiento disponible para el ecosistema regional y la industria del hidrógeno verde.

Fundación Chile, institución que coordinó el proyecto junto al centro de investigación finlandés VTT y diversas universidades, empresas e instituciones, destacó que el trabajo realizado permitió articular capacidades de investigación y formación de capital humano especializado. Su gerente general, Hernán Araneda, afirmó que el conocimiento generado permanecerá como un activo para la región, pese al cambio en las condiciones de la industria.

Entre los productos comprometidos para el cierre del programa figura el primer radar tecnológico de Magallanes para identificar brechas y prioridades de la cadena de valor del hidrógeno verde. También se desarrolló, junto a VTT, un plan de acción tecnológico para el sistema regional de H2V.

Además, en colaboración con el Centro de Energía de la Universidad de Chile, el programa elaboró el primer análisis de ciclo de vida de la cadena de hidrógeno verde y amoníaco con datos locales. A ello se sumarán la primera Matriz de Contabilidad Social Regional de Magallanes con apertura específica para esta industria y la actualización de la Matriz de Bienestar Humano Territorial, ambas desarrolladas junto a la Universidad Adolfo Ibáñez.