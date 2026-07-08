Después de estar restringido durante casi dos semanas, OpenAI oficializó que GPT-5.6 estará disponible públicamente desde mañana (jueves 9 de julio), ya que el gobierno de Estados Unidos autorizó el despliegue de esta nueva familia de modelos de IA tras completar un proceso adicional de revisión.

La nueva generación llega con tres variantes: Sol, el modelo de mayor capacidad. Terra, pensado para tareas generales con un equilibrio entre rendimiento y costo. Y Luna, la opción más barata de la serie.

GPT-5.6 estará disponible con nueva clasificación

El modelo GPT-5.6 fue presentado a fines de junio junto con un nuevo sistema de nombres para sus modelos. En lugar de identificar únicamente la generación, la compañía explicó que «Sol», «Terra» y «Luna» representan distintos niveles de capacidades, permitiendo que cada línea evolucione de forma independiente mientras el número identifica la generación del modelo.

GPT-5.6 sol launches thursday!



happy building — Sam Altman (@sama) July 8, 2026

Dentro de esa estructura, GPT-5.6 Sol se posiciona como el modelo más poderoso, diseñado para razonamiento complejo y cargas de trabajo con agentes de IA. Terra apunta al uso cotidiano y, según OpenAI, ofrece un rendimiento comparable al de GPT-5.5 con un costo reducido a la mitad. Luna, en tanto, se convierte en la alternativa de menor precio dentro de la familia.

En API, GPT-5.6. Sol costará 5 dólares por millón de tokens de entrada y 30 dólares por millón de tokens de salida, mientras que Terra tendrá un precio de 2,5 y 15 dólares, respectivamente. Luna costará 1 dólar por millón de tokens de entrada y 6 dólares por millón de tokens de salida. La compañía también ofrecerá un modo rápido para Sol, con capacidad de hasta 750 tokens por segundo, cuyo precio será de 12,5 dólares por millón de tokens de entrada y 75 dólares por millón de tokens de salida.

La compañía, junto con los precios mencionados, anunció mejoras en el sistema de caché de instrucciones para reducir el consumo de tokens. Entre los cambios incorporó puntos de interrupción de caché explícitos y una duración mínima de 30 minutos para la caché, con el objetivo de hacer más predecible su funcionamiento.