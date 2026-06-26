OpenAI anunció que GPT-5.6 solo estará disponible inicialmente para un grupo reducido de «socios de confianza» por orden del gobierno estadounidense. La empresa dijo que se trata de una medida temporal y que espera ampliar el acceso durante las próximas semanas.

Con GPT-6 hay tres nuevos modelos: Sol, Terra y Luna. La compañía explicó que compartió previamente sus capacidades y planes de lanzamiento con las autoridades, y aunque aceptó restringir el despliegue inicial, advirtió que no considera que este proceso de acceso gubernamental deba convertirse en la norma para futuras versiones. Esto es porque limitan el acceso de usuarios, desarrolladores, empresas y organizaciones que necesitan estas herramientas.

El estreno de GPT-5.6 restringido

Según lo que informan medios estadounidenses, la empresa no pensaba originalmente limitar el lanzamiento del modelo de uso general, pero modificó esa decisión tras conversaciones con la Oficina de Política Científica y Tecnológica y la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad del gobierno.

¿Y quiénes podrán usar GPT-5.6? Lo que se sabe es que el acceso inicial quedará restringido a un pequeño grupo de organizaciones cuyos participantes fueron comunicados previamente al gobierno. OpenAI no dijo la identidad de esos «socios de confianza».

La administración estadounidense endureció su supervisión sobre los modelos de IA más avanzados. Recordemos que semanas antes, Anthropic retiró el acceso a algunos de sus modelos tras una orden de control de exportaciones, una situación que aumentó las preocupaciones oficiales por los riesgos asociados a capacidades avanzadas de ciberseguridad.

Y respecto a OpenAI, el gobierno consideraría que GPT-5.6 ofrece capacidades comparables a los modelos más avanzados de Anthropic, por lo que OpenAI aceptó un lanzamiento gradual mientras se establece un procedimiento regulatorio más claro.

La empresa dijo que espera poner a Sol, Terra y Luna a disposición del público en las próximas semanas mientras trabaja junto con la administración estadounidense para desarrollar un proceso repetible de evaluación antes de futuros lanzamientos.