Paramount acordó suspender el cierre de su compra a Warner Bros. Discovery mientras avanzan las demandas antimonopolio presentadas en Estados Unidos. El acuerdo impide completar la operación hasta cinco días después de que concluya el juicio o, si eso no ocurre antes, hasta el 1 de junio de 2027, lo que aplaza una transacción valorada en unos 111.000 millones de dólares.

La decisión fue formalizada mediante un acuerdo entre la compañía y una coalición de 12 estados que impugna la operación. El pacto reemplaza el escenario inicial, en el que una orden de restricción temporal solo bloqueaba el cierre durante 28 días, y además modifica el calendario judicial previsto para las próximas semanas.

Paramount acepta esperar el juicio antimonopolio

Los fiscales generales dicen que la adquisición reduciría la competencia en los mercados de televisión por cable y exhibición cinematográfica. También argumentan que una mayor concentración afectaría a consumidores y trabajadores del sector audiovisual.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la suspensión como «una victoria clave» para permitir que el caso avance antes de que la operación pueda concretarse, mientras que el fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que el acuerdo fortalece los esfuerzos para impedir una fusión que, a su juicio, concentraría demasiado poder en un mercado relevante.

Por su parte, Paramount defendió la decisión y sostuvo que el aplazamiento ofrece «un camino directo a un juicio basado en la evidencia», insistiendo en que la compra beneficiará a la competencia, a los consumidores y a los creadores. La empresa también dice que las definiciones de mercado utilizadas por los demandantes no reflejan la realidad actual de la industria.

El acuerdo también dejó sin efecto la audiencia prevista para el 3 de agosto, en la que debía discutirse la solicitud de una medida cautelar. Además, las partes deberán presentar antes del 31 de julio una propuesta conjunta sobre el calendario del juicio. Hasta ahora no existe una fecha definitiva para el inicio del proceso, aunque los estados habían planteado previamente realizarlo en abril de 2027.

Un retraso que va a subir los costos de la compra

Eso sí, este aplazamiento tiene consecuencias financieras importantes para Paramount. Si la compra no se concreta antes del 30 de septiembre, comenzará a pagar una compensación diaria cercana a 7 millones de dólares a los accionistas de Warner Bros. Discovery, un mecanismo previsto en los términos del acuerdo.

Según la información conocida sobre la transacción, esos pagos equivalen a aproximadamente 650 millones de dólares por cada 90 días de retraso. Además, si la operación sigue sin cerrarse después del 4 de junio de 2027, Paramount deberá pagar hasta 7.000 millones de dólares a Warner Bros. Discovery conforme a las condiciones aprobadas por los accionistas de la empresa. La compañía confirmó que esas obligaciones no cambian por el nuevo acuerdo judicial.

En paralelo, este proceso también se enfrenta a una demanda independiente presentada por el Writers Guild of America (WGA), que se queja de que la adquisición reduciría las oportunidades laborales y la remuneración de los guionistas. Tras el nuevo acuerdo, el sindicato retiró su solicitud de una medida cautelar, ya que Paramount aceptó no cerrar la compra antes de que se resuelvan las reclamaciones principales.