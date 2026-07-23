Apple, en la cuarta beta para desarrolladores de iOS 27, agregó nuevas referencias a un eventual iPhone con múltiples baterías, una configuración que no existe en ningún modelo disponible actualmente. Las cadenas de código encontradas apuntan a un dispositivo con dos baterías independientes, una característica que coincide con los rumores y filtraciones sobre el esperado iPhone plegable de la compañía.

Estas nuevas referencias aparecen en los mensajes de Battery Health de iOS. En lugar de hablar de «la batería» del iPhone, como ocurre en los modelos actuales, el sistema dice «las baterías de este iPhone» e incluso se incluyen situaciones en las que «una de ellas» no pueda verificarse como una batería original de Apple.

Las pistas de iOS 27 a un iPhone con dos baterías

Si bien las referencias de software no garantizan que un producto llegue finalmente al mercado, lo interesante aquí es que el código no miente. Las cadenas analizadas distinguen expresamente entre dispositivos con una batería y otros con varias. Además, se incluyen mensajes sobre el estado de salud de estas y la posibilidad de reemplazarlas con un proveedor autorizado cuando su capacidad se haya degradado.

La forma de redactar usada por Apple en esta beta de iOS 27 indica que ambas baterías podrían administrarse de forma independiente en lugar de funcionar como una única unidad lógica. De confirmarse ese diseño, una batería con problemas podría cambiarse sin necesidad de reemplazar el teléfono completo.

Por otro lado, la presencia de estas nuevas cadenas de código coinciden con información previa que apunta a que el primer iPhone plegable utilizaría dos celdas de batería, una en cada mitad del dispositivo. Una solución habitual en teléfonos con formato tipo libro para distribuir mejor el espacio interno. Específicamente, según los rumores, una de 1.921 mAh y 2.962 mAh, para un total de 4.883 mAh.

Previamente, en distintas betas del próximo sistema operativo móvil de la manzana, también se encontraron otras referencias. En esos casos fueron relacionadas con estados de plegado, detección de ángulos y compatibilidad con distintos tamaños de pantalla.