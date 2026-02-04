La posibilidad de que Apple lance un iPhone plegable viene desde hace bastante tiempo. Y hay que reconocerlo, con la salida del iPhone Air, esas chances aumentaron significativamente, considerando que podría ser el paso previo para mostrar lo que es capaz de hacer la compañía en formatos delgados. Y ya a este punto, hasta filtraciones de diseño ha sufrido un eventual «iPhone Fold».

El horno está tan caliente en el último tiempo, que sería casi imposible negar que Apple avanza en el desarrollo de su primer teléfono plegable y, aunque el producto todavía ni se ha mencionado oficialmente, una serie de filtraciones y reportes coinciden en varios aspectos clave sobre su diseño, autonomía y enfoque técnico. Y ojo, rumores que provienen de personajes que tienen una alta tasa de acierto con lo que dicen. Así que no son ‘tan’ al voleo.

En general, y en base a los comentarios de filtradores, el iPhone Fold aparece descrito como un dispositivo tipo libro (como un Galaxy Z Fold de Samsung), con una pantalla interna de gran tamaño y una arquitectura interna orientada a maximizar la batería, lo que lo diferenciaría del resto de la línea iPhone y de otros plegables ya disponibles en el mercado.

Varios indican que el dispositivo incorporaría una pantalla interna de 7,8 pulgadas sin pliegue visible y una pantalla externa de 5,5 pulgadas, pensadas para un uso combinado entre smartphone y tableta compacta. El formato sería similar al de otros plegables tipo libro, y no al diseño tipo concha que Apple también habría evaluado en prototipos previos.

Jon Prosser es uno de los filtradores que se tiró a la piscina mostrando un diseño.

¿Qué tan distinto podría ser el iPhone Fold?

Respecto al diseño físico, se habla de grandes cambios en la disposición de los controles. Los botones de volumen dejarían de ubicarse en el lateral izquierdo y pasarían a la parte superior del lado derecho, en una configuración similar a la del iPad mini. El botón de encendido con Touch ID y el control dedicado a la cámara se mantendrían en ese mismo lateral, mientras que el lado izquierdo del dispositivo quedaría completamente libre de botones.

Según la filtración, esta decisión responde a la ubicación de la placa base en el lado derecho, lo que permitiría evitar el paso de cables a través de la pantalla plegable y optimizar el espacio interno destinado a la pantalla y la batería. Y en la parte frontal, el teléfono adoptaría un diseño con una única perforación para la cámara frontal, lo que daría lugar a un Dynamic Island más chico respecto a los modelos actuales.

En la parte trasera, el iPhone Fold tendría dos cámaras dispuestas de forma horizontal sobre una plataforma negra independiente del color del cuerpo, un diseño similar al visto en otros modelos recientes de Apple, pero con una identidad visual diferenciada. Las filtraciones coinciden en que el dispositivo vendría con solo dos opciones de color en su lanzamiento.

A nivel interno, se señala una estructura apilada que destina la mayor parte del espacio a la pantalla y a la batería. Esta configuración permitiría integrar la batería de mayor capacidad utilizada hasta ahora en un iPhone, un punto que aparece de forma reiterada en los distintos reportes y que explicaría el énfasis en la autonomía del dispositivo.

Autonomía, componentes y calendario

En cuanto al hardware, se habla del procesador A20, un módem identificado como C2 y la ausencia de Face ID, sustituido por Touch ID integrado en el botón de encendido, como te lo mencionábamos. La placa base se situaría en el lado derecho del dispositivo, una decisión que facilitaría el enrutamiento interno y optimizaría el espacio disponible.

¿Y cuándo lo veríamos? Muchos coinciden en que Apple apunta a presentar este modelo junto con la línea iPhone 18. Aunque también decían eso cuando la compañía presentó al iPhone 17, pero nuevamente, recordemos que el Air pudo ser el paso inicial para preparar este terreno ‘plegable’ y darse más tiempo en su desarrollo.