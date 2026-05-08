La empresa reMarkable presentó a la «Paper Pure», una nueva tableta de tinta electrónica con pantalla monocromática de 10,3 pulgadas que reemplaza a la reMarkable 2 después de seis años en el mercado. Este dispositivo, orientado a la toma de notas y lectura sin distracciones, viene con mejor rendimiento, más almacenamiento y nuevas funciones de sincronización y colaboración.

El equipo parte desde $399 dólares e incluye un lápiz óptico básico Marker. También existe un paquete de $449 dólares con el stylus Marker Plus, que añade función de borrador, además de una funda Sleeve Folio. La preventa comenzó el 6 de mayo pasado y las entregas están previstas para inicios de junio.

Cambios en diseño y hardware con Paper Pure

Esta nueva tableta de reMarkable mantiene la resolución de 1872 x 1404 píxeles y densidad de 226 PPI del modelo anterior, pero utiliza una nueva pantalla Canvas de tercera generación basada en tecnología E Ink Carta 1300. Según la compañía, el panel ofrece más contraste y una respuesta hasta un 50 % más rápida.

Paper Pure integra un procesador de doble núcleo, aumenta la memoria RAM de 1 GB a 2 GB y multiplica el almacenamiento interno de 8 GB a 32 GB. Además, pesa 360 gramos, alrededor de 40 gramos menos que su predecesora, y su batería de 3.820 mAh promete hasta tres semanas de autonomía.

reMarkable también modificó la construcción del dispositivo. La parte trasera ahora utiliza plástico y magnesio, con una estructura ensamblada mediante tornillos y encajes en lugar de adhesivos, un cambio orientado a mejorar la reparabilidad y la resistencia al uso diario. La compañía indicó que el equipo incorpora un 38 % de materiales reciclados.

El modelo conserva la experiencia de escritura sin iluminación frontal, una característica que prioriza la sensación de escritura sobre papel. Sin embargo, elimina los conectores utilizados por el teclado Type Folio de la reMarkable 2, por lo que no es compatible con ese accesorio.

Productividad y soporte para servicios externos

La tableta añade integración con Google Calendar y Microsoft Outlook para generar cuadernos de notas vinculados a reuniones. También incorpora herramientas de inteligencia artificial capaces de resumir apuntes y destacar tareas o acciones pendientes.

Entre las nuevas funciones figura la conversión de páginas web y documentos importados en cuadernos editables. Los archivos procedentes de servicios como Google Drive, Dropbox, Microsoft Word y OneDrive pueden adaptarse al formato de anotación de reMarkable. También suma integración con Slack para convertir notas manuscritas en texto digital compartible, además de compatibilidad con Miro para transferir bocetos y esquemas.