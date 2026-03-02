En el inicio de una semana de presentaciones de productos, Apple anunció hoy al iPhone 17e y una nueva versión del iPad Air equipada con el chip M4. En el caso del nuevo teléfono, este amplía la familia iPhone 17 con un modelo de entrada que mantiene el precio de $599 dólares, mientras que el iPad Air trae mejoras de rendimiento y memoria sin modificar su costo base.

Ambos dispositivos móviles abrieron las novedades previas a un evento presencial programado para el 4 de marzo. Las preventas comenzarán ese mismo día y la disponibilidad general iniciará el 11 de marzo en decenas de países.

iPhone 17e: A19, 256 GB y conectividad satelital

Según lo publicado por Apple, el iPhone 17e integra el chip A19, el mismo del iPhone 17 estándar, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Incluye una CPU de seis núcleos, GPU de cuatro núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, lo que le permite ejecutar funciones de Apple Intelligence y videojuegos con trazado de rayos acelerado por hardware.

El dispositivo parte ahora de 256 GB de almacenamiento, el doble que la generación anterior, y conserva el precio de $599 dólares. También suma el módem C1X, diseñado por Apple, que alcanza velocidades hasta dos veces superiores al C1 del iPhone 16e y reduce el consumo energético.

En cuanto a la fotografía, mantiene una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con teleobjetivo 2x de calidad óptica y grabación de video en 4K con Dolby Vision hasta 60 cuadros por segundo. Añade mejoras en retrato y modo nocturno.

La pantalla es una Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield 2, que ofrece tres veces más resistencia a rayones que la generación previa. El equipo cuenta con certificación IP68, Face ID y botón de acción.

En conectividad, incorpora MagSafe y carga inalámbrica Qi2 de hasta 15W. Además, permite acceder a funciones satelitales como Emergency SOS, Messages, Roadside Assistance y Find My cuando no hay cobertura celular o Wi-Fi. Estará disponible en negro, blanco y rosa suave.

iPad Air con chip M4 y 12 GB de memoria

Apple también presentó el iPad Air con chip M4, con CPU de ocho núcleos y GPU de nueve núcleos, acompañado de 12 GB de memoria unificada, un aumento frente al modelo anterior. Según la compañía, ofrece hasta 2,3 veces más rendimiento en comparación con el iPad Air con M1.

El dispositivo incorpora los chips N1 y C1X, que entregan Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y opción de conectividad 5G en los modelos celulares. Mantiene la pantalla LCD en tamaños de 11 y 13 pulgadas.

El precio comienza en $599 dólares para la versión de 11 pulgadas y en $799 dólares para la de 13 pulgadas, ambas con 128 GB de almacenamiento. Las preventas también comienzan el 4 de marzo y llegará a tiendas el 11 de marzo a 35 países.