Los rumores eran ciertos. Era cosa de días para que Apple anunciara un nuevo evento que debía desarrollarse a finales de este mes o principios del próximo. Y finalmente se celebrará el 4 de marzo a las 9:00 a.m. (hora del Este) en Nueva York, con eventos simultáneos en Londres y Shanghái.

La compañía, en su convocatoria a la prensa, denominó a este suceso como un «Special Apple Experience», sin detallar el contenido de la cita, pero con los rumores de pasillo que la manzana podría revelar nuevo hardware, específicamente en Mac, iPad y otros dispositivos.

La invitación presenta el logotipo de Apple compuesto por discos en tonos amarillo, verde y azul, o en un degradado que va del amarillo al azul, según las imágenes difundidas. A diferencia de los lanzamientos habituales que se realizan en Apple Park, en Cupertino, la empresa eligió sedes internacionales y utilizó el término «experience» en lugar de «event», lo que sugiere un formato distinto al de sus presentaciones tradicionales. Y ojalá terminen con los videos grabados y vuelvan a los eventos 100 % en vivo.

¿Qué esperar en este «Apple Experience»?

Como les decíamos, el encuentro comenzará a las 9:00 a.m. ET del 4 de marzo. Apple no confirmó si transmitirá la presentación en directo, como suele hacer con sus anuncios principales. Tampoco precisó si se tratará de un acto de menor escala orientado principalmente a la prensa con demostraciones presenciales de productos.

Diversos rumores de las últimas semanas coinciden en que la compañía prepara la actualización de varias líneas. Entre los dispositivos que podrían anunciarse figuran el iPhone 17e, nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips M5 Pro y M5 Max, un MacBook Air actualizado y un posible MacBook de bajo costo con chip A18 Pro.

También se espera la renovación del iPad Air, que incorporaría el chip M4, así como un iPad básico con chip A18. Algunos informes mencionan además un Studio Display actualizado y otros equipos de escritorio.

El periodista, Mark Gurman, indicó que Apple planeaba realizar anuncios de hardware «tan pronto como la semana del 2 de marzo», lo que coincide con la fecha del evento. Aunque, lo sorprendente del día escogido, es que la fecha coincide con el Mobile World Congress de Barcelona, que se desarrollará del 2 al 5 de marzo.