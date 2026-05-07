La eliminación masiva de cuentas automatizadas en Instagram provocó una caída repentina de seguidores en perfiles de celebridades, influencers y creadores de contenido durante las últimas horas. La limpieza afectó a millones de cuentas consideradas falsas, inactivas o vinculadas a servicios de crecimiento artificial, según reportes citados por varios medios y publicaciones en redes sociales.

Entre los perfiles de ‘alto calibre’ con mayores pérdidas aparecen Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, BLACKPINK y otros artistas internacionales. Meta no anunció oficialmente el operativo, aunque un portavoz citado por Pop Base señaló que la acción es parte de los procesos rutinarios para eliminar cuentas inactivas y que los seguidores activos «permanecen sin cambios».

Una verdadera purga en Instagram

A Meta spokesperson shares statement regarding Instagram’s removal of followers from some accounts:



“As part of our routine process to remove inactive accounts, some Instagram accounts may have noticed updates to their follower counts. Active followers remain unaffected, and any… pic.twitter.com/MGySH9LxAR — Pop Base (@PopBase) May 7, 2026

Según los reportes de medios y los propios usuarios, coinciden en que la depuración ocurrió en un corto periodo de tiempo y eliminó millones de perfiles identificados como bots o cuentas no orgánicas. Usuarios de Threads y X comenzaron a reportar reducciones abruptas en sus cifras de seguidores desde la mañana del 6 de mayo.

Según los datos difundidos en redes y recopilados por distintos medios, Kylie Jenner perdió más de 14 millones de seguidores en pocas horas. También se reportaron descensos para Cristiano Ronaldo, con más de 6 millones; Selena Gomez, con alrededor de 6 millones, y la cuenta oficial de BLACKPINK, que habría perdido más de 10 millones.

Pequeños y medianos creadores también registraron caídas equivalentes al 2 % y un 5 % de sus audiencias. Parte de las cuentas eliminadas estaban asociadas a servicios externos de compra de seguidores o automatización de interacciones.

La purga ocurre después de recientes modificaciones en las políticas de contenido de la plataforma. Instagram amplió sus criterios para reducir la recomendación de cuentas centradas en republicar contenido de terceros y reforzó sistemas para detectar comportamiento coordinado no auténtico.

Además, usuarios reportaron restricciones y suspensiones accidentales de perfiles. Algunas publicaciones atribuyeron esos casos a nuevas herramientas de moderación impulsadas por inteligencia artificial para detectar actividad automatizada y verificar edades de usuarios.

Meta explicó que las cuentas suspendidas que sean restauradas volverán a reflejarse en las métricas de seguidores tras completar el proceso de verificación.