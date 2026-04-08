El criptógrafo británico Adam Back negó ser el creador de Bitcoin después de que una investigación periodística lo apuntara como la persona detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto, figura central de la criptomoneda y cuyo anonimato sigue sin resolverse por años. El señalamiento reactivó inmediatamente el debate sobre el origen del Bitcoin y el control de una de las mayores fortunas digitales.

Back rechazó lo que The New York Times investigó y sostuvo que su relato incurre en «sesgo de confirmación», al interpretar coincidencias como pruebas. Afirmó que las similitudes detectadas responden a experiencias compartidas entre investigadores del mismo ámbito y defendió que su trayectoria en criptografía y dinero electrónico explica esos paralelismos.

El Bitcoin y la relación con Adam Back

El reportaje, realizado por John Carreyrou, plantea la idea de que Back coincide con el perfil técnico e histórico atribuido a Satoshi Nakamoto. Su análisis se basó en archivos de correo entre 1992 y 2008 y utilizó herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones de escritura, como elecciones gramaticales, uso de términos y variantes ortográficas.

Según la investigación, Back destacó entre miles de candidatos tras comparar rasgos lingüísticos y actividad en foros especializados. También se examinó la coincidencia temporal entre su participación en discusiones técnicas y la desaparición de Nakamoto tras la difusión del documento fundacional de Bitcoin.

El informe añade que Back creó Hashcash, un sistema de prueba de trabajo citado en el documento original de Bitcoin y utilizado en su mecanismo de minería. Asimismo, registros de finales de los años noventa muestran que describió esquemas de efectivo digital con características similares a las de la criptomoneda.

Respuesta de Back

A través de la red social X, Back indicó que su alta participación en listas de correos sobre criptografía y dinero electrónico pudo influir en los resultados del análisis, al aumentar la probabilidad de coincidencias frente a otros perfiles con menor actividad. También dijo que, en los años previos al lanzamiento de Bitcoin, múltiples investigadores trabajaban en conceptos similares, como redes peer-to-peer y sistemas de prueba de trabajo, lo que reduce el valor probatorio de los paralelismos identificados.

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

El criptógrafo reiteró que no es Nakamoto y afirmó que desconoce quién está detrás del seudónimo. Además, sostuvo que mantener en reserva esa identidad resulta beneficioso para el desarrollo de Bitcoin como sistema descentralizado.

La identidad de Satoshi Nakamoto sigue sin confirmarse pese a múltiples intentos a lo largo de los años. Se estima que el creador posee más de un millón de bitcoins, cerca del 5 % del total que existirá, lo que equivale a unos 70.000 millones de dólares a precios actuales.